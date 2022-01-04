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Alman aile şirketleri "nitelikli çalışan" eksikliğinden endişeli - Son Dakika

Alman aile şirketleri "nitelikli çalışan" eksikliğinden endişeli

04.01.2022 16:43
Alman aile şirketleri "nitelikli çalışan" eksikliğinden endişeli

Kovid-19 salgını, salgın kaynaklı tedarik darboğazları ve yüksek ham madde fiyatlarına rağmen Alman aile şirketlerinin öncelikli olarak "nitelikli çalışan bulma" endişesi taşıdıkları tespit edildi.

Kovid-19 salgını, salgın kaynaklı tedarik darboğazları ve yüksek ham madde fiyatlarına rağmen Alman aile şirketlerinin öncelikli olarak "nitelikli çalışan bulma" endişesi taşıdıkları tespit edildi.

Alman Aile Şirketleri Birliği'nin 1000 şirketle yaptığı araştırmaya göre, Almanya'da şirketlerin yüzde 67'si nitelikli çalışan bulma sıkıntısından endişeli.

Geçen yıl söz konusu oran yüzde 39 olurken, şirketlerin endişelerinde tedarik darboğazları ikinci, artan ham madde fiyatları üçüncü sırada yer alıyor.

Birliğin çalışmasına göre, Alman aile şirketlerinin yeni yıla, bir önceki yıla göre daha olumlu bakması dikkati çekerken, bu şirketlerin yüzde 56'sı işlerinin 2022'de büyümesi beklentisinde.

Ankete göre, aile şirketlerinin yüzde 53'ü gelecek dönemlerde nitelikli işçi sıkıntısının daha da kötüleşmesini bekliyor. Ayrıca şirketlerin yüzde 39'u daha fazla istihdam oluşturmayı planlıyor.

Alman Aile Şirketleri Birliği Başkanı Reinhold von Eben-Worlee, konuya ilişkin değerlendirmesinde, şirketlerin gerekli personele sahip olmadığı için teslimat sürelerinin giderek daha fazla ertelendiğini veya şirketlerin yeni siparişleri reddetmek zorunda kaldığını belirtti.

Birliğin, AB üyesi olmayan ülkelerden nitelikli işçi için yeni Alman koalisyon hükümetinin planını desteklediklerini aktaran Eben-Worlee, "Nitelikli göç, karmaşık bürokratik engeller olmadan mümkün olmalıdır." ifadesini kullandı.

Boş pozisyonlar doldurulamıyor

Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği de (DIHK) Kasım 2021'de Alman şirketlerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) krizi öncesine göre daha fazla nitelikli çalışan bulma sıkıntısı yaşadıklarını bildirmişti.

DIHK araştırmasına göre Almanya'da şirketlerin yüzde 51'i, geçici istihdam dahil, şu anda boş pozisyonları dolduramıyor.

Nitelikli çalışan bulma Alman şirketlerini endişelendirirken Alman işverenlerin hükümete sorunu gidermesi için baskıyı artırması dikkati çekiyor.

Almanya'da İşverenler Birliği Başkanı Rainer Dulger, 29 Aralık'ta, Yeni Alman hükümetinin Almanya'nın rekabet gücünü korumak için artık iş gücü piyasasındaki yapısal zorluklarla mücadele etmesi gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

Dulger, "Odaklanılması gereken Alman ekonomisinin en büyük sorunlarından biri olan vasıflı işçi eksikliğini gidermek olmalıdır." ifadesini kullandı.

Almanya'nın önde gelen ekonomik düşünce kuruluşlarından Ekonomi Araştırma Enstitüsü'nün (Ifo) Bertelsmann Vakfı için yaptığı araştırma da Almanya'da ekonomik büyümenin 2035'te, demografik değişimin yol açtığı işçi eksikliğinden dolayı yüzde 0,6 gerileyeceğini ortaya koymuştu.

Nitelikli eleman eksikliği ülkede kronik hale gelirken, ekonomideki büyüme ve istihdamdaki rekor artışa rağmen yaklaşık 1,5 milyon civarında işe uygun eleman bulunamıyor.

Uzmanlar, nitelikli eleman açığından dolayı Alman ekonomisinin yılda yaklaşık 30 milyar avro kayba uğradığını tahmin ediyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Alman aile şirketleri 'nitelikli çalışan' eksikliğinden endişeli - Son Dakika


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