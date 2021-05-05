Alman ailelerin karavanla Türkiye tatili - Son Dakika

ÜLKELERİNDEN karavanla tura çıkan ve Türkiye'de gezerken yolda tanışan Alman 3 aile, Antalya'nın Demre ilçesine gelerek kamp kurdu. Bir süre Demre'de kalacak aileler, 3 aylık vizeleri dolana kadar da Türkiye'nin güzelliklerini görecek.

Bilgisayar uzmanı Christoph Scheyer (40), eşi Claudia (38), çocukları Samuel (13), Phillip (11) ve Emma (7) ile 7 ay önce Almanya'nın Stuttgart şehrinden karavanla yola çıktı. Christoph Scheyer, öncesinde de kentteki evini satıp, çocuklarının okulunu ise 1 yıllığına dondurdu. Yolculukları boyunca Avusturya, İtalya, Hırvatistan, Sırbistan, Makedonya, Yunanistan ve Bulgaristan'ı geçen Scheyer ailesi, 3 hafta önce Edirne'den Türkiye'ye giriş yaptı.