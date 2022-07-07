Alman ailenin 30 yıllık Nemrut hasreti sona erdi - Son Dakika
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Alman ailenin 30 yıllık Nemrut hasreti sona erdi

07.07.2022 19:07
Alman ailenin 30 yıllık Nemrut hasreti sona erdi

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde en son 1992 yılında Nemrut Dağı'na gelen Alman çiftin 30 yıllık Nemrut hasreti sona erdi.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde en son 1992 yılında Nemrut Dağı'na gelen Alman çiftin 30 yıllık Nemrut hasreti sona erdi.

Almanya'nın Hamburg kentinde yaşayan Sabine Brigitte Pankau ve eşi Thomas Pankau 1992'den beri Nemrut'ta gelmek istediklerini ancak iş ve Ortadoğu'daki durum nedeniyle bir türlü gelemediklerini ve emekli olduktan sonra bu hasretin sona erdiğini ifade etti. Başta Kommagene olmak üzere Güneydoğu ve Doğu Anadolu için uzun bir tatil planladıklarını söyleyen Sabine Brigitte Pankau; "İki gündür yılların içimizdeki özlemi olan Nemrut'ta olmaktan dolayı çok mutluyuz. Bütün araçları kullanarak Kommagene'nin, Nemrut'un muhakkak görülmesi gerektiğini Avrupa'ya ve ulaşabildiğimiz bütün kesimlere duyuracağız. Nemrut için gönüllü tanıtım elçisi olacağız. Ayrıca buradaki yöre halkının 30 yıl öncesi gibi son derece sempatik olması bizleri duygulandırdı.

Yöre halkının misafirperverliği bizi daha da Kommagene'ye bağladı. Dünya insanları kesinlikle buraya gelmelidir ve geleceklerine de inanıyorum" şeklinde mutluluğunu ifade etti.

Gezi programlarına Gaziantep, Hatay, Mardin, Diyarbakır, Van, Doğu Beyazıt, Kars, Erzurum, Sivas ve Kapadokya'yı aldıklarını sözlerine ekleyen Sabine Brigitte Pankau; "Nemrut bizi çekti. Türkiye'yi ve insanlarını çok sevdik. Medya aracılığıyla Kommagene'yi tün dünyaya tanıtmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu

Thomas Pankau ise, "Gezimize Gaziantep'e direkt uçuşla geldik. Kiraladığımız araçla beklemeden gezimize başladık. Nemrut bizim hayalimizdi. Çok mutluyuz" dedi.

(Hüseyin Türkoğlu - İHA)

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Alman ailenin 30 yıllık Nemrut hasreti sona erdi - Son Dakika

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