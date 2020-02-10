Alman Aisha Cook İslamiyet'i seçti - Son Dakika

Almanya vatandaşı Aisha Cook, Kayseri Müftülüğünde düzenlenen ihtida töreniyle Müslüman oldu ve "Ayşe" adını aldı.

Türkiye'ye 5 ay önce ailesiyle beraber tatil için gelen ve bir otelde çalışan Alaattin Demirezen ile tanışan 22 yaşındaki Aisha Cook, bir süre sonra Müslüman olmaya karar verdi.

İl Müftüsü Şahin Güven'in makamında gerçekleştirilen ihtida törenine Alaattin Demirezen ile katılan Cook, şehadet getirerek Müslüman oldu.

Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından Müftü Güven, İslam dininin temel esaslarıyla ilgili bilgi verdi ve dua etti.

Güven tarafından ihtida belgesi verilen kadına, Almanca Kur'an-ı Kerim ve peygamberlerin hayatını anlatan kitap hediye edildi.

Çiftin yakın bir tarihte evleneceği ve Almanya'da yaşamlarını sürdüreceği öğrenildi.