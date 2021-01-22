Alman Anayasa Mahkemesi, İslam din dersi konusunda DİTİB lehine karar verdi - Son Dakika

Alman Anayasa Mahkemesi, İslam din dersi konusunda DİTİB lehine karar verdi

22.01.2021 22:01
Alman Anayasa Mahkemesi, İslam din dersi konusunda DİTİB lehine karar verdi, System.String[]

Almanya'da Anayasa Mahkemesi, Hessen eyaletinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliğinin (DİTİB) "İslam din dersi" konusunda hak ihlaline uğradığına karar verdi.

Almanya'da Anayasa Mahkemesi, Hessen eyaletinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliğinin (DİTİB) "İslam din dersi" konusunda hak ihlaline uğradığına karar verdi.

Anayasa Mahkemesi ayrıca, 2012 yılında başlayan süreçte DİTİB'in "İslam din dersi" vermesini geçen yıl askıya alan yerel mahkeme kararlarını anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle bozarak davanın tekrar görülmesi için dosyayı yerel mahkemeye gönderdi.

DİTİB Hessen Eyalet Birliği Başkanı Salih Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Anayasa Mahkemesinin verdiği kararın kendilerini sevindirdiğini, yerel düzeyde tekrar hukuk mücadelesine başlayacakları söyledi. Anayasaya göre din derslerinin dini cemaatlere göre yapılması gerektiğini hatırlatan Özkan, şunları kaydetti:

"2012 yılında başlayan ve 2020'de yerel mahkemenin askıya almasıyla devam eden süreçte İslam din dersi verme hakkımızı, hukuk mücadelemizi en üst mahkeme olan Anayasa Mahkemesine taşıdık. Bugün açıklanan karar DİTİB Hassen lehine oldu ve mahkeme bu konuda hak ihlaline uğradığımız sonucuna vardı. Dosyayı tekrar görülmesi için yerel mahkemeye geri gönderdi. Bu durumda hukuk mücadelesine tekrar başlayacağız ama Anayasa Mahkemesinin bu kararı çok önemli. DİTİB Hessen olarak talebimiz İslam din derslerinin askıya alınmaması ve bu derslerin olması gerektiği gibi bizim tarafımızdan verilmesi. Şu an bu dersler eyalet hükümetinin eğitim bakanlığı tarafından veriliyor ve 'İslam dersi' diye isimlendirildi. 2017 yılında 12-13 okulda aynı öğretmenlerle pilot proje olarak başladı. Dini cemaatler işin içinde olmadan kendi müfredatlarını hazırladılar ve biz bunun durdurulmasını talep ettik. Umarım sonuçta bizim istediğimiz gibi olur."

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Alman Anayasa Mahkemesi, İslam din dersi konusunda DİTİB lehine karar verdi - Son Dakika


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