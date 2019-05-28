Son Dakika Haberleri: Alman anti-semitizm temsilcisi: İsrail karşıtı Kudüs Günü'nde kipa giyerek Yahudilere destek olun
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Alman anti-semitizm temsilcisi: İsrail karşıtı Kudüs Günü'nde kipa giyerek Yahudilere destek olun

2 saat önce

Alman hükümetinin Anti-Semitizm Komisyoneri Felix Klein cumartesi günü düzenlenmesi planlanan İsrail karşıtı 'Kudüs Günü' yürüyüşü için ülkedeki vatandaşlara Yahudilere destek olmak amacıyla kipa giyme çağrısı yaptı. Klein iki gün önce "Kipa giymek tehlikeli olabilir" demişti.

Alman anti-semitizm temsilcisi: İsrail karşıtı Kudüs Günü'nde kipa giyerek Yahudilere destek olun, System.String[]
Alman hükümetinin Anti-Semitizm Komisyoneri Felix Klein cumartesi günü düzenlenmesi planlanan İsrail karşıtı 'Kudüs Günü' yürüyüşü için Yahudilere destek olmak amacıyla halka kipa giyme çağrısı yaptı.

Klein iki gün önce tam tersi bir beyanda bulunarak "Yahudilere, Almanya'nın her yerinde her zaman kipa takmalarını tavsiye etmem." demişti.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 02:38 
Dünya
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