Alman ARD kanalından milletvekili Özcan Mutlu'ya Twitter engeli - Son Dakika

Alman ARD kanalından milletvekili Özcan Mutlu'ya Twitter engeli

Almanya'da eski Yeşiller Partisi milletvekili Özcan Mutlu, ARD kanalının "Maischberger-Sendung" programını eleştirince ARD kanalının hesabına erişimi engellendi.

Alman ARD kanalından milletvekili Özcan Mutlu'ya Twitter engeli, System.String[]

Almanya'da eski Yeşiller Partisi milletvekili Özcan Mutlu, ARD kanalının "Maischberger-Sendung" programını eleştirince ARD kanalının hesabına erişimi engellendi.

Almanya'da Twitter hesabından ARD kanalının siyasi-toplumsal konuların ele alındığı "Maischberger-Sendung" programını eleştiren Türk kökenli eski Yeşiller Partisi milletvekili Özcan Mutlu'nun ARD kanalının hesabına erişimi engellendi. ARD televizyonunda ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddetiyle öldürülmesinin ardından başlayan protesto ve şiddet olaylarının tartışılacağı programa Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ARD Borsa eksperi Anja Kohl, Focus Dergisi köşe yazarı Jan Fleischhauer davet edildi. Eski milletvekili Özcan Mutlu ise ırkçılığın ve ayrımcılığın ele alınacağı Maischberger-Sendung programına gerçek anlamda Almanya'da ırkçı ve ayrımcı muamelelere maruz kalan birilerinin davet edilmemesini eleştirdi. Mutlu, program sunucusu Sandra Maischberger'in tweetine yaptığı yorumda, "Artık ırkçılık ve polis şiddetini konu edeceğiniz zaman bu eylemlere maruz kalmış birilerini davet edin, konuyu onların ağızlarından dinleyin" ifadelerini kullandı.

Söz konusu yorum üzerine Özcan Mutlu'nun ARD kanalının Twitter hesabına erişimi engellendi. Mutlu yaptığı açıklamada, "Ciddi olamazsınız. Beni bloke mi ettiniz? Hey ARD. Eleştirilmeye tahammülünüz mü yok, yoksa sadece aptal mısınız?" yorumunu yaptı. ARD televizyonu 2 saatin ardından Mutlu'nun engelini kaldırdı.

Öte yandan Özcan Mutlu, daha önce elektronik posta ve sosyal medya üzerinden defalarca ırkçı tehditlere maruz kalmıştı. - BERLİN

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Haber Yayın Tarihi: 03.06.2020 07:05 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Alman ARD kanalından milletvekili Özcan Mutlu'ya Twitter engeli - Son Dakika

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