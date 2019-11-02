Alman arkadaşların bisikletle dünya turu

ALMANYA'dan 2018 yılında bisikletle dünya turuna çıkan Maren Hagel (31) ve Christian Pries (38), Antalya'nın Demre ilçesine geldi. Hagel, "Gezdiğimiz ülkeler içinde insanın bu kadar cana yakın olduğu, konuksever başka bir ülke yok. Türk insanı çok müthiş. Türkiye'deki yolculuğumuzda kendimizi ülkemizde hissettik" dedi.

Almanya'nın Freiburg kentinde yaşayan anaokulu öğretmeni Maren Hagel ile serbest meslek sahibi arkadaşı Christian Pries, 1 Mayıs 2018 tarihinde bisikletlerini de alıp, uçakla Moğolistan'a gitti. Moğolistan'dan bisikletle yola çıkan Hagel ve Pries, sırasıyla Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan'ı gezdi. Özbekistan'dan kış mevsimi nedeniyle 2018 yılının Kasım ayında uçakla İtalya'ya giden iki arkadaş, buradan tekrar bisikletleriyle yola çıkarak, İtalya, İspanya, Fransa, İngiltere, İrlanda ve İskoçya'yı dolaştı. Daha sonra İngiltere'ye geçen Maren Hagel ve Christian Pries, uçakla Letonya'ya gitti. Üçüncü kez bisikletlerine binen ikili, Estonya, Polonya, Belarus, Ukrayna, Romanya, Bulgaristan, Gürcistan, Ermenistan'ı gezdi. Hagel ve Pries, 4 hafta önce de Gürcistan üzerinden Türkiye'ye geldi.

Artvin ve Kars'ı gezerek, trenle Kayseri'ye gelen arkadaşlar, Kayseri, Kapadokya, Konya ve Isparta'nın Sütçüler ilçesi üzerinden Antalya'ya ulaştı. Sahil yolunu takip eden Maren Hagel ve Christian Pries, Demre ilçesine geldi.

'KENDİMİZİ ÜLKEMİZDE HİSSETİK'

Maren Hagel, "Buradan gezerek Marmaris'e gideceğiz. Oradan tekneyle Yunanistan'ın Rodos Adası'na, yine gemiyle Atina'ya geçeceğiz. Yunanistan'dan gemiyle İtalya'nın Venedik şehrine geçeceğiz. 2020 yılına yaşadığımız Almanya'nın Freiburg şehrinde girmek istiyoruz. Günde ortalama 70 kilometre yol alıyoruz. Toplam 25 bin kilometre yol yapmış olacağız. Bu geziye çıkmaktaki amacımız yeni ülkeleri, kültürleri, insanları tanımak, spor yapmaktı. Geceleri sürekli çadırda kalıyoruz. Birçok zaman yemeğimizi kendimiz pişiriyoruz. İlk kez geldiğimiz Türkiye'de büyülendik. Gezdiğimiz ülkeler içinde insanın bu kadar cana yakın olduğu, konuksever başka bir ülke yok. Türk insanı çok müthiş. Türkiye'nin doğası, tarihi, mutfağı çok zengin. Çok sayıda insan Almanca konuşuyor. İnsanlarla kolay anlaşıyoruz. Türkiye'deki yolculuğumuzda kendimizi ülkemizde hissettik. Hiçbir sorun yaşamadık. Bu uzun gezimizin en güzel bölümünü Türkiye'de geçiriyoruz" dedi.