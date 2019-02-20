Son Dakika Haberleri: Alman Asıllı Deaş Militanlarının Ülkeye Dönüşleri Şarta Bağlı Olacak

Alman Asıllı Deaş Militanlarının Ülkeye Dönüşleri Şarta Bağlı Olacak

1 saat önce

Almanya İçişleri Bakanı Hörst Seehofer, DEAŞ'a katılan Alman uyruklu militanların belli şartlar dahilinde ülkeye geri dönmesi gerektiğini söyledi.

Alman Asıllı Deaş Militanlarının Ülkeye Dönüşleri Şarta Bağlı Olacak, System.String[]
Almanya İçişleri Bakanı Hörst Seehofer, DEAŞ'a katılan Alman uyruklu militanların belli şartlar dahilinde ülkeye geri dönmesi gerektiğini söyledi.

Almanya DEAŞ'a katılan Alman uyruklu militanları ve ailelerini belli şartlar atında kabul edeceğini duyurdu. Federal İçişleri Bakanı Hörst Seehofer, "Federal hükümet ülkemizin güvenliği açısından, Alman uyruğunu taşıyan DEAŞ militanlarının ülkeye dönüşlerini şarta bağlamalıdır" dedi. Seehofer, DEAŞ zanlılarının kimliklerinin kuşku götürmeyecek şekilde belirlenmiş olmasının ve güvenlik riski oluşturmayacaklarının kesinleşmesi gerektiğini ve ancak bu şartlardan sonra Almanya'ya gelebileceklerini söyledi.

İçişleri Bakanı Seehofer, "Yakalama emriyle arandığı halde burada tutuklanacaklarını garanti edemeyeceğimiz tehlikeli şahısların Almanya'ya dönmesini istemem" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'de yakalanan Avrupa asıllı DEAŞ militanlarını teslim alarak yargılamaları için Avrupa ülkelerine çağrı yapmıştı. - FRANKFURT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 01:56 Kaynak: İHA

İçişleri Bakanı, Almanya, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türk Mucitlerin Ürettiği Kumaşı Alman Ordusu Kullanıyor Belediye Başkan Adayı, Adaylık Parasını Yatıramayınca Gözyaşlarına Boğuldu

ABD Başkan Yardımcısı Pence'den Erdoğan'a Gizli Telefon: S-400 Almayın Moda Devi Burberry İntihar Çağrışımlı Tasarımı İçin Özür Diledi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.2.2019 14:58:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Alman Asıllı Deaş Militanlarının Ülkeye Dönüşleri Şarta Bağlı Olacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]