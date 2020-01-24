Alman askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Alman askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti - Son Dakika

Alman askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

6 saat önce

Alman donanmasına ait bir askeri gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Alman askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti, System.String[]

Alman donanmasına ait bir askeri gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti.


Ege Denizi yönünden Çanakkale Boğazı'na giriş yapan M-1058 borda numaralı "Fulda" isimli askeri gemi saat 13.30 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu.

Boğaz geçişi sırasında Sahil Güvenlik botlarının refakat ettiği gemi, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Çanakkale Boğazı, Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 02:12 Kaynak: AA
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