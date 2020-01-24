Alman askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti - Son Dakika

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Alman askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
6 saat önce
Alman donanmasına ait bir askeri gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 02:12 Kaynak: AA
Alman donanmasına ait bir askeri gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
Ege Denizi yönünden Çanakkale Boğazı'na giriş yapan M-1058 borda numaralı "Fulda" isimli askeri gemi saat 13.30 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu.
Boğaz geçişi sırasında Sahil Güvenlik botlarının refakat ettiği gemi, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.
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