Son Dakika Haberleri: Alman Askerleri Amerikan Uçaklarıyla Gitti

Alman Askerleri Amerikan Uçaklarıyla Gitti

24 dakika önce

YENİDEN izin alınması için NATO'nun Azerbaycan'la görüşme konusunda yavaş davranmasıyla nisan ayındaki sevkiyatların aksadığını iddia eden Alman medyası, krizin Almanya ile NATO arasında son yıllarda yaşanılan sorunlardan kaynaklandığını yazdı.

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YENİDEN izin alınması için NATO'nun Azerbaycan'la görüşme konusunda yavaş davranmasıyla nisan ayındaki sevkiyatların aksadığını iddia eden Alman medyası, krizin Almanya ile NATO arasında son yıllarda yaşanılan sorunlardan kaynaklandığını yazdı. Almanya Savunma Bakanlığı, mevcut askeri hava ulaştırma kapasitesinin şu anda yetersiz olduğunu, yeni rotalar belirlemek için çalıştıklarını açıkladı. Almanya'nın 2001 yılından beri Afganistan'da askerleri bulunuyor.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 10:50 

Azerbaycan, Almanya, Güncel
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