Son Dakika Haberleri: Alman Audi'den tasarruf tedbiri
Son Dakika Güncel Alman Audi'den tasarruf tedbiri - Son Dakika

Alman Audi'den tasarruf tedbiri

6 saat önce

Almanya'da Volkswagen grubuna bağlı otomotiv üreticisi Audi, kemer sıkma politikası çerçevesinde ülkedeki fabrikalarda 2025'e kadar 9 bin 500 pozisyonun iptal edileceğini açıkladı.

Alman Audi'den tasarruf tedbiri, System.String[]

Almanya'da Volkswagen grubuna bağlı otomotiv üreticisi Audi, kemer sıkma politikası çerçevesinde ülkedeki fabrikalarda 2025'e kadar 9 bin 500 pozisyonun iptal edileceğini açıkladı.

Audi'den yapılan açıklamaya göre, Alman şirket kemer sıkma politikası kapsamında maliyetleri azaltmak için tasarruf tedbirlerini devreye sokacak.

Şirket, söz konusu kararın İşçi Temsilcileri Kurulu ile uzun süren müzakereler neticesinde varılan mutabakatın sonucu olarak alındığını hatırlatırken çalışanların işten çıkarılmayacağının altını çizdi.

İşten çıkarmanın yerine boş pozisyonlar için yeni personel alımı yapılmayacak, çalışan personele erken emeklilik teklifleri götürülecek.

Audi'nin açıklamasında 2025'e kadar elektrikli araç sürecindeki hareketlilik ve dijitalleşme bağlamında 2 bin yeni pozisyon oluşturacağına da dikkat çekildi. Bu pozisyonların prensip olarak şirket içinden doldurulacağı da vurgulandı.

6 milyar avroluk tasarruf planı

Şirket, 2029'a kadar maliyetleri azaltarak yaklaşık 6 milyar avroluk bir tasarruf yapmayı, elektrikli araçlar ve dijital teknoloji için yapılması gereken acil yatırımları da gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Son dönemde kapsamlı bir teknolojik dönüşüm içinde olan otomotiv sektöründe iş pozisyonlarının iptal edilmesi dikkati çekiyor. Uzmanlar, içten yanmalı motorlardan elektrikli motorlara geçildiğini belirterek, elektrikli motorlar petrol ile çalışan motorlara göre daha az parça bulundurduğundan daha az işçiye ihtiyaç duyulduğunu dile getiriyor.

Alman İş Piyasası ve Meslek Araştırmaları Enstitüsü tarafından geçen yıl yapılan çalışmaya göre, dünyanın önde gelen otomobil üreticisi ülkelerinden Almanya'da, yanmalı motorlardan elektrikli motorlara geçiş sürecinde 2035'e kadar 114 bin kişi işinden olacak ve ülkede milli gelirin yüzde 0,6'sına denk gelen 20 milyar avroluk ekonomik kayıp yaşanacak.

Volkswagen, Almanya, Audi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 10:09 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Alman otomotiv devi Audi, 9 bin 500 kişiyi işten çıkaracak
İBB Meclisi'nde "Lan" kavgası! Görüşmelere ara verildi Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bor müjdesi: Üretimine başlıyoruz CHP'li vekillerden Bakan Albayrak'a "Bakın burası çok önemli" sürprizi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2019 16:36:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Alman Audi'den tasarruf tedbiri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]