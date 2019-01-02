Alman Avukattan Facebook'a 1 Milyar Dolarlık Dava

ALMAN avukat Andreas Schulz, 19 Aralık 2016'da Berlin'deki Noel pazarına yönelik DEAŞ'ın gerçekleştirdiği ve 12 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısında ihmali bulunduğu gerekçesiyle Facebook'a 1 milyar dolarlık tazminat davası açıyor.

ALMAN avukat Andreas Schulz, 19 Aralık 2016'da Berlin'deki Noel pazarına yönelik DEAŞ'ın gerçekleştirdiği ve 12 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısında ihmali bulunduğu gerekçesiyle Facebook'a 1 milyar dolarlık tazminat davası açıyor.



Anis Amri



Dava dilekçesini hazırlayan avukat, önümüzdeki günlerde ABD'ye giderek Kaliforniya Bölge Mahkemesi'nde dava açacak. Berlin'de yaklaşık iki yıl önce gasp ettiği Polonya plakalı 40 ton yük taşıma kapasiteli TIR ile kentin merkezindeki Noel Pazarı'na saldıran terör örgütü DEAŞ'ın Tunuslu militanı Anis Amri, 6 ayrı ulustan 12 kişiyi ezerek feci şekilde öldürmüş, yaklaşık 70 kişiyi de yaralamıştı.



ÇATIŞMADA ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ



Saldırıdan günler sonra İtalya'da polisle çıkan çatışmada öldürülen Anis Amri'nin DEAŞ ile Facebook üzerinden bağ kurduğu ortaya çıkmıştı. Saldırıda yaşamını yitiren bazı kurban yakınlarını ve yaralıları temsil eden avukat Schulz "FBI, Anis Amri'nin Facebook hesabını inceledi. Burada radikalleştiğini belirledi. Terör örgütleri Facebook platformunu kullanarak teröristleri buldu ve radikalleşmelerini sağladı. Facebook ise bu hesapları ne durdurdu ne de kapattı" dedi.

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