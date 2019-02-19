Son Dakika Haberleri: Alman Bakan: ABD ile En Zor Aşamadayız! Trump, Danışmanlarına Kulak Vermeli

Alman Bakan: ABD ile En Zor Aşamadayız! Trump, Danışmanlarına Kulak Vermeli

55 dakika önce

ALMANYA Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmeier, ABD'nin, Avrupa Birliği'nden otomobil ithalatının, ülkenin ulusal güvenliğine bir tehdit oluşturduğu söyleminin sürdürülebilir bir bahane olmadığını söyledi.

Alman Bakan: ABD ile En Zor Aşamadayız! Trump, Danışmanlarına Kulak Vermeli, System.String[]
ALMANYA Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmeier, ABD'nin, Avrupa Birliği'nden otomobil ithalatının, ülkenin ulusal güvenliğine bir tehdit oluşturduğu söyleminin sürdürülebilir bir bahane olmadığını söyledi. 

Altmeier, Brüksel ve Washintgon arasındaki ticaret görüşmelerinin en zor aşamaya geldiğine dikkati çekerek mevcut gümrük vergilerinin kimi zaman AB'nin kimi zaman da ABD'nin yararına olduğunu ancak esas hedefin bu gümrük vergisini tamamen düşürmek olması gerektiğini vurguladı. Altmeier, Avrupa Komisyonu Başkanı Jean- Claude Juncker ve ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret görüşmeleri tamamlanana kadar yeni gümrük vergileri getirmeme konusunda anlaştıklarını da hatırlattı ve Trump'ın danışmanlarına kulak vereceğini düşündüğünü söyledi.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 12:50 

Donald Trump, Avrupa Birliği, Güncel
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