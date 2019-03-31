Son Dakika Haberleri: Alman Bakan Barley: Abonelik Sözleşmeleri Bir Yıla İnmeli

Alman Bakan Barley: Abonelik Sözleşmeleri Bir Yıla İnmeli

1 saat önce

Almanya Federal Adalet Bakanı Katarina Barley, "İletişim hizmetleri ve spor salonları gibi benzeri birçok alanda iki yıl olan abonelik sözleşmelerinin süreleri uzun. Bunun bir yıla indirilmesi kaçınılmaz" dedi.

Alman Bakan Barley: Abonelik Sözleşmeleri Bir Yıla İnmeli, System.String[]
Almanya Federal Adalet Bakanı Katarina Barley, "İletişim hizmetleri ve spor salonları gibi benzeri birçok alanda iki yıl olan abonelik sözleşmelerinin süreleri uzun. Bunun bir yıla indirilmesi kaçınılmaz" dedi.   

Ülke medyasında son dakika haberi olarak geçilen, Bakan Barley'in yaptığı açıklama sonrası, "Müşterilik anlaşmalarının bir yıla indirilmesi" gündeme taşındı. Bakan "Barley, uzun olan abonelik sözleşme sürelerini kısaltmak istiyor" başlığıyla geçilen haberlerde, Sosyal Demokrat Parti'li (SPD) Barley'e büyük ortakları Hristiyan Birlik Partileri'nden de (CDU-CSU) tam destek geldiği vurgulandı.

Bakan Barley, "Bizim başlıca görevimiz, hizmet sunucuların çeşitli kanuni boşluklardan ellerini tüketicinin cebine atmasının önüne geçmektir. Vatandaşı maliyet tuzaklarından korunma konusunda kararlıyız" dedi.

Partisi, Hristiyan Demokrat CDU adına medyaya bir açıklama yapan Hukuk İşleri ve Tüketicinin Korunması Komitesi üyesi Sebastian Steineke, Bakan Barley'in girişimine destek verdikleri açıklamasında, "Süreli müşteri anlaşmalarının tüketicilerin lehine iyileştirilmesi yolundaki her adımı destekliyoruz" dedi.

Federal Mecvlis muhalefet partilerinden Hür Demokrat Parti FDP milletvekillerinden partisinin Tüketici Koruma politikaları sözcüsü Katharina Willkomm, Bakan Barley'in açıklamasıyla ilgili, "Hizmet alım sözleşme sürelerinin kısaltılması gerekli olmakla birlikte, fiyat artışlarına yol açabilir. Bu konuda taraflar hükümet ve hizmet vericilerin, mağduriyetleri engellemeye yönelik ortak bir noktada anlaşması lazım" dedi.

Sözleşmelere dair alınacak kanun değişiklik tasarısı, mecliste onaylanmasının ardından uygulamaya geçilecek. - Ceylan

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:26 Kaynak: DHA

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