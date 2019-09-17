Alman Bakan’dan Osmangazi’nin projelerine övgü
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Almanya'nın Hessen Eyaleti Federal ve Avrupa İşleri Bakanı ve Federal Düzeyde Hessen Eyaleti Temsilcisi Lucia Puttrich ve beraberindeki heyet Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ı ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 01:15
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