Son Dakika Haberleri: Alman Bakan’dan Osmangazi’nin projelerine övgü
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Alman Bakan’dan Osmangazi’nin projelerine övgü

1 saat önce

Almanya'nın Hessen Eyaleti Federal ve Avrupa İşleri Bakanı ve Federal Düzeyde Hessen Eyaleti Temsilcisi Lucia Puttrich ve beraberindeki heyet Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ı ziyaret etti.

Alman Bakan’dan Osmangazi’nin projelerine övgü, System.String[]

Almanya'nın Hessen Eyaleti Federal ve Avrupa İşleri Bakanı ve Federal Düzeyde Hessen Eyaleti Temsilcisi Lucia Puttrich ve beraberindeki heyet Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ı ziyaret etti.

Mustafa Dündar, Osmangazi, Almanya, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 01:15 
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