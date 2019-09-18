Alman bakan Fetih Müzesi'ne hayran kaldı

BURSA - Bursa'ya gelen Almanya'nın Hessen Eyaleti Federal ve Avrupa İşleri Bakanı Lucia Puttrich, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ni gezdi. Alman bakan, Bursa'nın fethiyle Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş hikayesinin anlatıldığı müzeye hayran kaldı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Almanya'nın Hessen Eyaleti Federal ve Avrupa İşleri Bakanı Lucia Puttrich, Hessen milletvekilleri, meclis üyeleri ve Osmangazi Belediyesi'nin kardeş şehri Lahn Dill Kreises Kaymakamı Wolfgang Schuster'in de yer aldığı heyete Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ni gezdirdi. Alman bakan ve beraberindeki heyete müze hakkında bilgiler veren Başkan Dündar, Fetih Müzesi'nin dünyanın en büyük tam panoramik müzesi olduğunu söyledi. 42 metre açıklığıyla dünyanın en büyük kubbesinin de yine Fetih Müzesi'ne ait olduğunu ifade eden Başkan Dündar, "Fetih Müzesi, iç içe geçmiş iki ayrı bina olarak inşa edildi. Kubbe kısmı 6 ayak üzerine oturtuldu. Bunlar, Bursa'da metfun 6 padişahı simgeliyor. Kubbenin altındaki amfi sahne aynı zamanda 1000 kişilik gösteri merkezi olarak kullanılıyor" dedi.

Müzedeki İznik çinileri hakkında da Puttrich'e bilgiler veren Başkan Dündar, daha sonra Hessen heyetine Osmanlı döneminin önemli olaylarının resmedildiği kronolojik sergi salonunu gezdirdi.

Puttrich 693 yıl öncesine gitti

Lucia Puttrich ve beraberindeki heyet, Bursa'nın fethinin panoramik resim ile tasvir edildiği müzenin kubbe bölümüne çıktığında ise büyük hayranlık ve şaşkınlık yaşadı. Tam panoramik olmasından dolayı kubbeye çıktığında bir süre şaşıran Alman bakan, panoramik resimde yer alan 10 bin figürün arasında adeta kayboldu. Bursa'nın 23 yıl süren kuşatma sonunda kan dökülmeden el değiştirdiği tarihi buluşma gününü tasvir eden panoramik resmi dikkatle inceleyen Puttrich, 693 yıl öncesinin Bursa'sına şahitlik etti.

Müzede bulunan Akıncılar Geleneksel Okçuluk Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü Derneği üyesi çocukların ok atma gösterisini de izleyen Puttrich, kısa bir eğitim aldıktan sonra yayı eline alarak ilk okunu attı. İlk atışında hedefi vurma başarısı gösteren Lucia Puttrich, bu alanda ne kadar kabiliyetli olduğunu gösterdi. Puttrich, Osmangazi Belediyesi Halk Dansları Topluluğu üyeleri tarafından sergilenen dans gösterisini de beğeniyle izledi.

"Dünyada görülmesi gereken eserlerden bir tanesi"

Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ni çok beğendiğini ifade eden Puttrich, "Müzenin gerek mimari yapısı, gerekse sanat değerleri beni çok etkiledi. Osmanlı'nın köklerini ifade etmesi açısından tarihi değer taşıyan bir eser olmuş. Bence dünyada görülmesi gereken müzeler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Almanya'ya döndüğümde bu eserden uzun uzun bahsedeceğim" dedi.