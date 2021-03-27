Alman Bakan Giffey, Türk mahallesinde ilk kez çiğ köftenin tadına baktı, verdiği tepki güldürdü - Son Dakika

Alman Bakan Giffey, Türk mahallesinde ilk kez çiğ köftenin tadına baktı, verdiği tepki güldürdü

27.03.2021 00:50

Almanya Aile Bakanı Franziska Giffey, ülkedeki Tük mahallesi olarak bilinen Kreuzberg semtine yaptığı ziyarette çiğ köfte yedi. Hayatında ilk kez çiğ köfte yediğini belirten Alman Bakan, çiğ köftenin acı ama lezzetli olduğunu söyledi.

Almanya Aile Bakanı Giffey, Berlin'de Türk mahallesi olarak bilinen Kreuzberg semtini gezdi. Kreuzberg ziyaretine manavda başlayan Giffey, daha sonra çiğ köfteciye girdi ve semtin Türk esnafı ile bir süre sohbet etti.

Türk işletmecinin sorunlarını dinleyen Giffey, daha sonra kendisine ikram edilen çiğ köftenin tadına baktı. Hayatında ilk kez Türk çiğ köftesi yiyen Alman Bakan, Türk çiğ köftesini biraz acı buldu ama çok lezzetli olduğunu ifade etti. "Baya acıymış" diyen Giffey buna rağmen çiğ köftenin oldukça lezzetli olduğunu ifade etti. Bakan Giffey'e partisi, Almanya Sosyal Demokrat Partisi (SPD) Kreuzberg 3. seçim bölgesi adayı Sevim Aydın ve SPD Kreuzberg Teşkilat Başkan Yardımcısı Ahmet İyidirli eşlik etti.

ESNAF, KOVİD-19 SALGININDAN ŞİKAYETÇİ

Giffey gezisinin devamında Trabzonlu Avni Kazancı'nın işlettiği balık restoranının yanı sıra semtin en eski berberlerinden Muhittin Özmen ve Berlin'de yıllardır lahmacun salonu işleten Celalettin Aktürk'ün dükkanlarını da ziyaret etti. Esnafın sorunlarını dinleyen Giffey'e, en fazla Kovid-19 salgınının ekonomiye olumsuz etkilerinden şikayet edildi. Bunun yanında Türk esnafın en büyük şikayeti semtte son yıllarda musallat olan uyuşturucu satıcıları ve hırsızların verdiği rahatsızlık oldu.

"HEPİMİZ BERLİNLİYİZ"

Giffey ise zor bir süreçten geçildiğini ve Kovid-19 salgınının her kesimi etkilediğini söyledi. Giffey, kurallara uyarak ve aşılama ile sorunun üstesinden gelinebileceğini sözlerine ekledi. Aile Bakanı, ziyaretinin sonunda esnafa teşekkür etti ve "Nereden gelirsek gelelim hepimiz Berlinliyiz" dedi.

Alman Bakan Giffey, Türk mahallesinde ilk kez çiğ köftenin tadına baktı, verdiği tepki güldürdü

Kreuzberg, Çiğ Köfte, Almanya, Berlin, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Dünya Alman Bakan Giffey, Türk mahallesinde ilk kez çiğ köftenin tadına baktı, verdiği tepki güldürdü - Son Dakika Dünya


YORUMLAR

Son Dakika

Milli Görüş'ün kanalında bomba Berat Albayrak iddiası: Bakan olarak geri dönüyor Milli Görüş'ün kanalında bomba Berat Albayrak iddiası: Bakan olarak geri dönüyor 3 çocuğunu biçare bırakıp gittiği adam dolandırıcı çıktı, kadının tepkisizliği stüdyodakileri çıldırttı 3 çocuğunu biçare bırakıp gittiği adam dolandırıcı çıktı, kadının tepkisizliği stüdyodakileri çıldırttı İmajını tazeleyen Merve Boluğur, yeni sevgilisinin yüzünü gösterdi İmajını tazeleyen Merve Boluğur, yeni sevgilisinin yüzünü gösterdi ABD Başkanı Biden'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İklim Zirvesi daveti ABD Başkanı Biden'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İklim Zirvesi daveti İngiltere'den müjde gibi araştırma: Pfizer-BioNTech aşısı ilk dozunda 'mükemmel koruma' sağlıyor İngiltere'den müjde gibi araştırma: Pfizer-BioNTech aşısı ilk dozunda 'mükemmel koruma' sağlıyor Vatandaştan Kılıçdaroğlu'na Vatandaştan Kılıçdaroğlu'na "Muhtar bile olamazsın" tepkisi Esra Erol'da akıllara durgunluk veren olay! Esra Erol'da akıllara durgunluk veren olay! "Pazara gidiyoruz" diyerek evden çıkan iki elti aynı adama kaçtı Zerrin Özer'e tecavüz eden kişiyle karıştırılan Güner Ümit isyan etti Zerrin Özer'e tecavüz eden kişiyle karıştırılan Güner Ümit isyan etti
Kağıt toplayan sığınmacıyı darbedip motosikletini yakan saldırganlar serbest bırakıldı Kağıt toplayan sığınmacıyı darbedip motosikletini yakan saldırganlar serbest bırakıldı         
01:12
57 yaşındaki Hülya Avşar'dan yıllara meydan okuyan paylaşım 57 yaşındaki Hülya Avşar'dan yıllara meydan okuyan paylaşım         
00:23
Poyraz Karayel dizisinin 'Taş Kafa'sı Cem Cücenoğlu, yeni haliyle görenleri şoke ediyor Poyraz Karayel dizisinin 'Taş Kafa'sı Cem Cücenoğlu, yeni haliyle görenleri şoke ediyor         
23:36
Ünlü markanın çikolata kavanozundan başka bir markaya ait çikolata paketi çıktı Ünlü markanın çikolata kavanozundan başka bir markaya ait çikolata paketi çıktı         
23:07
Rusya'dan gövde gösterisi! S-400 füzeleri 700 kilometre uzaklıktaki hedefi vurdu Rusya'dan gövde gösterisi! S-400 füzeleri 700 kilometre uzaklıktaki hedefi vurdu         
22:13
Türkiye'den çekileceğini açıklayan Honda, Gebze'deki tesislerini HABAŞ'a devrediyor Türkiye'den çekileceğini açıklayan Honda, Gebze'deki tesislerini HABAŞ'a devrediyor         
20:14
Hamza Dağ'dan Kürşat Ayvatoğlu açıklaması: Danışmanım değil, büroda personel olarak çalışıyordu Hamza Dağ'dan Kürşat Ayvatoğlu açıklaması: Danışmanım değil, büroda personel olarak çalışıyordu         
15:03
220 kilogram kaldırmaya çalışırken göğüs kası kemikten koptu 220 kilogram kaldırmaya çalışırken göğüs kası kemikten koptu         
13:06
Türkiye, Süveyş Kanalı'ndaki krizi çözmek için devreye girmeye hazırlanıyor: Yardım önerimizi yaptık Türkiye, Süveyş Kanalı'ndaki krizi çözmek için devreye girmeye hazırlanıyor: Yardım önerimizi yaptık         
12:39
Kızıyla fotoğrafını paylaşan Gökhan Özoğuz'un siyah ojeleri dikkatlerden kaçmadı Kızıyla fotoğrafını paylaşan Gökhan Özoğuz'un siyah ojeleri dikkatlerden kaçmadı         
12:21
Vaka sayısı bir türlü düşmüyor! Ramazan ayının bir bölümünde Vaka sayısı bir türlü düşmüyor! Ramazan ayının bir bölümünde "tam kapanmaya" gidilebilir         
10:39
Joe Biden'ın Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulunduğu basın toplantısına önündeki liste damga vurdu Joe Biden'ın Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulunduğu basın toplantısına önündeki liste damga vurdu         
09:45
Bugün seçim olsa Z kuşağı hangi partiye oy verir? Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nı ikiye katladı Bugün seçim olsa Z kuşağı hangi partiye oy verir? Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nı ikiye katladı         
09:31
İlişki vaadiyle çağırdıkları kişileri gasp eden çeteye İlişki vaadiyle çağırdıkları kişileri gasp eden çeteye "Yarasa Kız" operasyonu: 115 gözaltı         
09:07
Şiddet gördüğü kocasını öldüren kadını, kızı idam etti Şiddet gördüğü kocasını öldüren kadını, kızı idam etti         
09:00
Nihal Candan, saldırıya uğrayan kardeşi Bahar Candan'ın son halini paylaştı Nihal Candan, saldırıya uğrayan kardeşi Bahar Candan'ın son halini paylaştı         
07:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2021 02:12:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Alman Bakan Giffey, Türk mahallesinde ilk kez çiğ köftenin tadına baktı, verdiği tepki güldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei