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Alman Bakan Maas: "Normandiya formatında yeni dinamiğe ihtiyacımız var" - Son Dakika

Alman Bakan Maas: "Normandiya formatında yeni dinamiğe ihtiyacımız var"

23.06.2021 14:53

- Alman Bakan Maas: "Normandiya formatında yeni dinamiğe ihtiyacımız var" Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Mass, ABD Antony Blinken ile gerçekleştirdiği basın toplantısında "Minsk anlaşması uygulanmalı, Normandiya formatında yeni dinamiğe ihtiyacımız var" dedi.

- Alman Bakan Maas: "Normandiya formatında yeni dinamiğe ihtiyacımız var"

BERLİN - Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Mass, ABD Antony Blinken ile gerçekleştirdiği basın toplantısında "Minsk anlaşması uygulanmalı, Normandiya formatında yeni dinamiğe ihtiyacımız var" dedi.

İkinci Libya Konferansı'na katılmak üzere Berlin'e gelen ABD Antony Blinken, konferanstan önce Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Mass ile bir araya geldi. Görüşmeden sonra gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Maas, Libya'da sürdürülebilir bir barış ve stabilizasyon istediklerini ve bunun için uluslararası desteğe ihtiyaçları olduğunu söyledi. Maas, Libya'da seçimlerin yapılması, yabancı savaşçıların ve askerlerin ülkeden uzaklaştırılması, ülkedeki güvenlik birimlerinin bir araya getirilmesi gibi üç temel noktaya konsantre olduklarını açıkladı. Ayrıca Libya'daki ekonomik gelişmeyi de imkanları dahilinde desteklemek istediklerini dile getirdi.

Amerikalı mevkidaşıyla farklı konuları da konuşma fırsatı bulduklarını söyleyen Heiko Maas, şu ifadeleri kullandı:

"Masamızda başka konular da vardı. Mesela geçen hafta İran'la nükleer program görüşmelerinin altıncısı sona erdi. Viyana'da bu konuda çok önemli görüşmeler oldu ve ilerlemeler sağladık. Ama daha üstesinden gelmemiz gereken zorlu konular da var tabi ki."

"Ukrayna için Minsk Anlaşması uygulanmalı"

Maas, "Ukrayna üzerine konuştuk, özellikle ülkenin doğusundaki anlaşmazlıkların sona erdirilmesi konusunda. Minsk anlaşması uygulanmalı, Normandiya formatında yeni dinamiğe ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

"Nükleer silahsızlanmayı destekliyoruz"

Nükleer silahsızlanmayı desteklediklerini söyleyen Maas, "Başkan Biden ve Putin arasındaki görüşmeler üzerine de fikir alışverişinde bulunduk. Silahlanmanın kontrol edilmesi ve silahsızlanma konularındaki bütün stratejik diyalogları bütün gücümüzle destekliyoruz. Bir nükleer savaşı kimsenin kazanamayacak olması gerçeği hakkındaki Reagan/Gorbatschow görüşünün bu iki başkanda da bulunması çok önemli bir sinyal" açıklamasını yaptı.

"Beyaz Rusya'ya yaptırımlar kararlılığımızın göstergesi"

Maas, "Önceki gün Beyaz Rusya rejimine karşı Avrupa Birliği, ABD, Kanada ve İngiltere'nin birlikte aldığı yaptırım kararları, değerlerimizi küresel anlamda koruması konusunda kararlılığımızın bir kez daha altını çizdi" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da yaptığı açıklamada, Libya'da bulunan tüm yabancı askerlerin çekilmesini istediklerini söyledi.

Blinken, ABD ile AB ülkelerinin Libya'daki yabancı askerlerle, paralı savaşçıların ülkeden çıkarılması konusunda fikir birliğinde olduğunu belirtti. Almanya ile ABD'nin iki dost ülke olduğuna vurgu yapan Blinken, Rusya'nın Ukrayna'daki provokasyonlarına karşı iki ülkenin ortak hareket ettiğini kaydetti.

Alman Bakan Maas: Normandiya formatında yeni dinamiğe ihtiyacımız var
Alman Bakan Maas: Normandiya formatında yeni dinamiğe ihtiyacımız var
Alman Bakan Maas: Normandiya formatında yeni dinamiğe ihtiyacımız var
Alman Bakan Maas: Normandiya formatında yeni dinamiğe ihtiyacımız var

Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği, Normandiya, Almanya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Alman Bakan Maas: 'Normandiya formatında yeni dinamiğe ihtiyacımız var' - Son Dakika


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