Alman Bakan Maas yaz tatili için umut vermedi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Alman Bakan Maas yaz tatili için umut vermedi - Son Dakika Dünya

Alman Bakan Maas yaz tatili için umut vermedi

6 saat önce

Alman vatandaşları için seyahat kısıtlamalarının uzatılacağı sinyalini veren Dışişleri Bakanı Maas, bu yaz yurtdışında tatil yapmayı düşünenlere umut vermedi.

Alman Bakan Maas yaz tatili için umut vermedi, System.String[]

Alman vatandaşları için seyahat kısıtlamalarının uzatılacağı sinyalini veren Dışişleri Bakanı Maas, bu yaz yurtdışında tatil yapmayı düşünenlere umut vermedi. Almanya Dışişleri Bakanı Maas, bu yaz yurt dışında tatil yapmayı planlayanları hayal kırıklığına uğratabilecek bir açıklama yaptı.


ZDF televizyonuna konuşan Maas, Almanya'nın koronavirüs salgını nedeniyle geçen ay aldığı ve pazar günü sona erecek olan seyahat uyarılarının ve kısıtlamalarının uzatılacağı sinyalini verdi.


Turizm ülkeleriyle iletişim halinde olduklarını, alınan salgınla mücadele önlemlerini analiz ettiklerini aktaran Heiko Maas, şöyle devam etti:


"Ancak şu açık, seyahat uyarıları bu pazar sona eriyor. Öncelikle bu konu ile ilgili bir karar almak zorundayız. Bu seyahat uyarılarının önümüzdeki haftalar için kaldırılmasını sağlayacak bir emare olmadığından hareket ediyorum. Daha sonra ise Avrupa ülkeleri ile görüşüp, Almanların tatil yaptıkları ülkelerdeki durumun yaz aylarında nasıl olacağına bakıp, yaz tatilinin mümkün olup olamayacağını değerlendireceğiz. Ancak o zaman bu kararı vermek mümkün olacak."


"Kimse bu yıl, geçmiş yıllardaki gibi bir tatil yapamayacak"


Son dört haftada, tatil için başka ülkelere gitmiş 240 bin Alman turisti ülkeye geri getirebilmek için yoğun çaba harcadıklarını anlatan Maas, "Bunu yazın bir kez daha yapamayız. Pek çok ülkeye giriş ve çıkış yasağı olduğunu, uçuş sayılarının adeta dibe vurduğunu görmemiz gerekiyor. Şu anda ne yazık ki bu durumun önümüzdeki haftalarda düzeleceğine dair bir gösterge yok" görüşünü aktardı.


"Kimse bu yıl, geçmiş yıllardaki gibi bir tatil yapamayacak. Dolu kumsallar ya da dağlarda olsun bu yıl bu türden tatiller yapılamayacak" ifadelerini kullanan Maas, turizm alanında gelişmeleri önümüzdeki haftalarda diğer AB ülkeleriyle ele almaya devam edeceklerini böyledi.


AB ülkelerinin bu konuda ortak bir tutum benimsenmesini arzu ettiklerini vurgulayan Maas, istişarelerinin bu hafta süreceği bilgisini verdi.


Türkiye açısından önemli AB turizm bakanlarının dün düzenlediği toplantıda, koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler, bunların turizm sektörüne etkileri masaya yatırıldı. AB dönem başkanı Hırvatistan'ın video konferans yoluyla düzenlediği toplantıda AB bakanları turizmin canlandırılması için ne tür adımlar atılabileceğini ele aldı.


Hem Almanya hem de diğer AB üyesi ülkelerin seyahat kısıtlamaları ile ilgili önümüzdeki haftalarda alacakları kararlar Türkiye açısından da kritik önem taşıyor.


Salgının kontrol altına alınamaması, seyahat kısıtlamlarının sürmesi durumunda, en fazla Avrupa ülkelerinden turist konuk eden Türkiye'de, turizm sektörünün büyük kayıplar yaşamasından endişe ediliyor.


Turizm Türkiye'nin en önemli gelir kaynaklarından. Sektörün ekonomiye katkısı son yıllarda yüzde 10'un üzerinde gerçekleşmişti.


DW/ DA, TY


(c)


Avrupa Birliği, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Deutsche Welle

Haber Yayın Tarihi: 28.04.2020 10:44 


Son Dakika

Türkiye'nin tıbbi malzeme yardımı ABD'ye ulaştı! İşte kalem kalem gönderilen malzemeler ABD'de salgınla mücadelenin ön saflarında çalışan acil servis doktoru intihar etti Rus doktordan korkutan sözler: Koronavirüsten daha ölümcül bir salgınla yüzleşeceğiz ABD'de yeni araştırma: Kanser olan koronavirüs hastaları 3 kat daha fazla ölüm riski taşıyor Hillary Clinton, 2020 seçimlerinde Joe Biden'ı destekleyecek Koronavirüsün bir ölümcül yan etkisi daha ortaya çıktı: Gizemli kan pıhtılaşması Koronavirüs aşısı ne zaman hazır olacak? Bill Gates temkinli konuştu Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'a ait olduğu söylenen tabut fotoğrafı olay yarattı Koronavirüsün merkez üssü ABD'de, vatandaşlar akıllanmıyor: Plaja akın ettiler İngilizler, uydu fotoğraflarını servis etti! Kim Jong-un cenaze töreni provası mı yapılıyor? Rusya'dan Hafter'in tek taraflı "devlet başkanlığı" ilanına tepki: Bunu onaylamıyoruz Oxford'un geliştirdiği aşı, maymunlar üzerinde yapılan testlerde olumlu sonuçlar verdi 1.560'ıncı denemesinde başarılı olan Çinli mühendis Zhao Deli, uçan motosiklet icat etti ABD'de yürütülen çalışma, kan testiyle kanserin daha erken teşhis edilebileceğini gösterdi ABD Başkanı Donald Trump: Kim'in sağlığı konusunda bir fikrim var ama söyleyemem
Ekrem İmamoğlu: İstanbul'da son 3 yıla göre ölüm oranı yüzde 30-35 daha fazla Ekrem İmamoğlu: İstanbul'da son 3 yıla göre ölüm oranı yüzde 30-35 daha fazla         
00:46
Türkiye'nin tıbbi malzeme yardımı ABD'ye ulaştı! İşte kalem kalem gönderilen malzemeler Türkiye'nin tıbbi malzeme yardımı ABD'ye ulaştı! İşte kalem kalem gönderilen malzemeler         
00:21
NBA'e girmeye hazırlanan Teshaun Hightower cinayetten tutuklandı NBA'e girmeye hazırlanan Teshaun Hightower cinayetten tutuklandı         
00:12
42 kişinin öldüğü saldırının ardından Afrin'de sivillere yönelik bir bombalı saldırı daha yapıldı 42 kişinin öldüğü saldırının ardından Afrin'de sivillere yönelik bir bombalı saldırı daha yapıldı         
00:08
Kanseri yenen Tuğba hemşire, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Kanseri yenen Tuğba hemşire, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
00:06
ABD'de yürütülen çalışma, kan testiyle kanserin daha erken teşhis edilebileceğini gösterdi ABD'de yürütülen çalışma, kan testiyle kanserin daha erken teşhis edilebileceğini gösterdi         
23:41
Akşener, İmamoğlu için yapılan eleştirilere yanıt verdi: Şeytan kovalamaktan namaza vakit bulamıyor Akşener, İmamoğlu için yapılan eleştirilere yanıt verdi: Şeytan kovalamaktan namaza vakit bulamıyor         
23:18
Liverpool'un stat genişletme projesi koronavirüs nedeniyle ertelendi Liverpool'un stat genişletme projesi koronavirüs nedeniyle ertelendi         
23:18
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Türkiye, hava ambulans hizmetini ücretsiz sunan tek devlettir Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Türkiye, hava ambulans hizmetini ücretsiz sunan tek devlettir         
23:12
Hillary Clinton, 2020 seçimlerinde Joe Biden'ı destekleyecek Hillary Clinton, 2020 seçimlerinde Joe Biden'ı destekleyecek         
23:02
ABD'de yeni araştırma: Kanser olan koronavirüs hastaları 3 kat daha fazla ölüm riski taşıyor ABD'de yeni araştırma: Kanser olan koronavirüs hastaları 3 kat daha fazla ölüm riski taşıyor         
22:56
Boca'lı futbolcu sevgilisi Villa'dan şiddet gören Daniela Cortes: Artık dayanamıyorum Boca'lı futbolcu sevgilisi Villa'dan şiddet gören Daniela Cortes: Artık dayanamıyorum         
22:51
Fatih Altaylı Meral Akşener'e açık açık sordu: 8 aylık Bakanlık döneminizde ne yaptınız? Fatih Altaylı Meral Akşener'e açık açık sordu: 8 aylık Bakanlık döneminizde ne yaptınız?         
22:37
Güney Koreli bakan, Kim Jong-un'un halkın karşısına çıkmamasının nedenini anlattı: Koronavirüs endişesi olabilir Güney Koreli bakan, Kim Jong-un'un halkın karşısına çıkmamasının nedenini anlattı: Koronavirüs endişesi olabilir         
22:04
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Pik noktası dönemini geçtik Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Pik noktası dönemini geçtik         
21:58
Koronavirüsün bir ölümcül yan etkisi daha ortaya çıktı: Gizemli kan pıhtılaşması Koronavirüsün bir ölümcül yan etkisi daha ortaya çıktı: Gizemli kan pıhtılaşması         
21:51
Adana'da Suriyeli gencin ölümüne sebep olan polisin ifadesi ortaya çıktı: Sendeleyip düştüğüm için elim yanlışlıkla tetiğe değdi Adana'da Suriyeli gencin ölümüne sebep olan polisin ifadesi ortaya çıktı: Sendeleyip düştüğüm için elim yanlışlıkla tetiğe değdi         
21:50
Balkondan düşen 3 yaşındaki Esra, yaşama tutunamadı Balkondan düşen 3 yaşındaki Esra, yaşama tutunamadı         
21:44
Galatasaraylı eski futbolcu Prekazi: Monaco'ya attığım gol Türkiye içindi Galatasaraylı eski futbolcu Prekazi: Monaco'ya attığım gol Türkiye içindi         
21:37
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Afrin'deki saldırıya sert tepki: Teröre destek verenler bu saldırıdan sorumludur Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Afrin'deki saldırıya sert tepki: Teröre destek verenler bu saldırıdan sorumludur         
21:20
Fenerbahçeli Mauricio Isla, İtalyan ekibi Parma ile görüşüyor Fenerbahçeli Mauricio Isla, İtalyan ekibi Parma ile görüşüyor         
21:09
Afrin'de 42 kişinin öldüğü PKK saldırısında patlama anının görüntüleri ortaya çıktı Afrin'de 42 kişinin öldüğü PKK saldırısında patlama anının görüntüleri ortaya çıktı         
21:07
Bakan Soylu: Afrin'deki terör saldırısı hain terör örgütü PKK'nın yanına kalmayacak Bakan Soylu: Afrin'deki terör saldırısı hain terör örgütü PKK'nın yanına kalmayacak         
20:53
Fransa'da 28 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 367 artarak 23 bin 660'a yükseldi Fransa'da 28 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 367 artarak 23 bin 660'a yükseldi         
20:49
Steaua Bükreş Başkanı Becali: Galatasaray'ı elediğimiz için kilise yaptırdım Steaua Bükreş Başkanı Becali: Galatasaray'ı elediğimiz için kilise yaptırdım         
20:46
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, 1, 2 ve 3 Mayıs'ta ilan edilecek sokağa çıkma yasağına ilişkin genelge yayınladı Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, 1, 2 ve 3 Mayıs'ta ilan edilecek sokağa çıkma yasağına ilişkin genelge yayınladı         
20:10
Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica, Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica, Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti         
20:08
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Virüsü kendi laboratuvarımızda başarıyla izole ettik Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Virüsü kendi laboratuvarımızda başarıyla izole ettik         
19:52
Afrin'de 42 kişinin öldüğü saldırıda aracı olay yerine getirilen şüpheli yakalandı Afrin'de 42 kişinin öldüğü saldırıda aracı olay yerine getirilen şüpheli yakalandı         
19:47
İngiltere ve İtalya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 968 kişi hayatını kaybetti İngiltere ve İtalya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 968 kişi hayatını kaybetti         
19:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2020 04:57:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Alman Bakan Maas yaz tatili için umut vermedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]