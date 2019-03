Alman Bakan Tulumunu Giydi Ve...

BERLİN'in çöplerini toplayan temizlik şirketi BSR'a giden Bakan Giffey, iş tulumunu giyerek kadınlarla birlikte sokaklarda temizlik işçisi gibi çalıştı.

BERLİN'in çöplerini toplayan temizlik şirketi BSR'a giden Bakan Giffey, iş tulumunu giyerek kadınlarla birlikte sokaklarda temizlik işçisi gibi çalıştı. Çöp kamyonun arkasına da binmeyi ihmal etmeyen Giffey, çöp dolu konteyneri itti ve çöpleri çöp kamyonuna boşalttı. Giffey'in amacı, kadınların da erkeklerin yapabileceği her işi yaptığını ve yapabileceğinin mesajını vermekti. Berlin'de ev ve iş yerlerinin çöplerini toplayan çalışanlar arasında kadınların sayısı sadece 15.



KADIN ÇALIŞANLARA ÇİÇEK VERDİ



Tıpkı erkek meslektaşları gibi günün erken saatlerinden işe başlayan kadın temizlik işçileriyle sohbet eden Bakan Giffey, "Kadınlar her işi yapabilir. Kadının zayıf olduğu düşüncesi, geçen yüz yılda kaldı" dedi.



Almanya'da futbol hakemi kadınların bulunduğunu, kadınların orduda dış görevlerde sorumluluk üslendiğini hatırlatan Giffey "Erkekler ne iş yapabiliyorsa, kadınlar da yapabilir" dedikten sonra temizlik alanında kadınlara birer çiçek verdi.



EN ZORU, TATİL SONRASI ÇALIŞMAK



Her gün sokakta çöp toplayan kadınlar ise kendilerinin artık erkek meslektaşları tarafından kabul gördüklerini söylerken, "Küçük çocuklar bizi çalışırken gördüklerinde çok şaşırıyor. Bizi anne ile babalarına ve arkadaşlarına gösterirken, 'Bak kadın çöpçü' diyorlar. El salıyorlar. Bizim için en zor iş günü ise tatil sonrası çalışmak. Çünkü bir gün öncenin çöplerini de toplamak durumundayız" dediler.

