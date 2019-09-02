Alman bakandan eski sömürge Namibya'da yapılan katliama 'soykırım' tanımlaması
8 saat önce
Güney Afrika ülkesi Namibya'da temaslarda bulunan Almanya Kalkınma Bakanı Gerd Mueller, bir asır önce bu bölgede Herero ve Nama kabilelerine yönelik yapılan katliamları 'soykırım' olarak nitelendirdi.
Almanya eski sömürgesi Namibya'da 100 yıl önce yapılan katliamların soykırım olup olmadığını tartışıyor.
Güney Afrika ülkesi Namibya'da temaslarda bulunan Almanya Kalkınma Bakanı Gerd Mueller, bir asır önce bu bölgede Herero ve Nama kabilelerine yönelik yapılan katliamları 'soykırım' olarak nitelendirdi.
Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 06:38
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