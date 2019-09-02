Son Dakika Haberleri: Alman bakandan eski sömürge Namibya'da yapılan katliama 'soykırım' tanımlaması
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Alman bakandan eski sömürge Namibya'da yapılan katliama 'soykırım' tanımlaması

8 saat önce

Güney Afrika ülkesi Namibya'da temaslarda bulunan Almanya Kalkınma Bakanı Gerd Mueller, bir asır önce bu bölgede Herero ve Nama kabilelerine yönelik yapılan katliamları 'soykırım' olarak nitelendirdi.

Alman bakandan eski sömürge Namibya'da yapılan katliama 'soykırım' tanımlaması, System.String[]

Almanya eski sömürgesi Namibya'da 100 yıl önce yapılan katliamların soykırım olup olmadığını tartışıyor.


Güney Afrika ülkesi Namibya'da temaslarda bulunan Almanya Kalkınma Bakanı Gerd Mueller, bir asır önce bu bölgede Herero ve Nama kabilelerine yönelik yapılan katliamları 'soykırım' olarak nitelendirdi.

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Güney Afrika, Almanya, Namibya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 06:38 
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