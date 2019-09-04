Son Dakika Haberleri: Alman Bakandan Türkiye kökenli askere destek
Son Dakika Dünya Haber

Alman Bakandan Türkiye kökenli askere destek

1 saat önce

Alman Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer Türkiye kökenli Alman askerine yönelik saldırıya tepki gösterdi.

Alman Bakandan Türkiye kökenli askere destek, System.String[]

Alman Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer Türkiye kökenli Alman askerine yönelik saldırıya tepki gösterdi. Bakan askerlerin kökeninin görev için önemli omadığını vurgulayarak "çeşitlilik gücümüzdür" dedi. Almanya'nın başkenti Berlin'de Alman Ordusu üniforması üzerindeyken Pazartesi günü iki kişinin saldırısına uğrayan 25 yaşındaki Türkiye kökenli Alman askerine Savunma Bakanı ve Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) lideri Annegret Kramp-Karrenbauer'den destek geldi.


Bild gazetesinin haberine göre Kramp-Karrenbauer, Alman ordusunun askerlerine yapılan bu tür saldırılara müsamaha göstermeyeceklerini vurgulayarak, bu kişiler "Almanya'ya hizmet ediyor ve toplumun saygısını, takdirini ve dayanışmasını kazanıyor" dedi.


Savunma Bakanı Kramp-Karrenbauer askerlerin kökeninin görev için önemli omadığını vurgulayarak "çeşitlilik gücümüzdür" dedi.


Saldırı nasıl meydana geldi?


Saldırının Berlin'in Neukölln semtinde sabah saatlerinde meydana geldiği bildiriliyor. Berlin Polisi'nin yaptığı açıklamaya göre yolda yürürken bir ses duyup arkasını dönen ve takip edildiğini düşünen üniformalı askere arkasından saldıran iki kişinin askere tekme atarak darp ettiği bildirildi. Saldırganlardan birinin askere yüksek sesle "üniformayı giymeye hakkı olmadığını" söylediği aktarıldı.


Saldırganların her ikisinin de kaçtığı kaydedildi. Yaralanan asker hastaneye kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.


AFP/SSB, JD


(c)

Türkiye, Berlin, Dünya

Kaynak: Deutsche Welle

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 05:13 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rusya ile Türkiye arasında ruble üzerinden tahıl anlaşması
Türkiye'nin dolar cinsi tahvilleri son 1 ayın zirvesini gördü Bakan Pekcan: Anlaşmasız Brexit'in Türkiye'ye maliyeti 3 milyar dolara ulaşabilir Erdoğan isim vermeden Kılıçdaroğlu'na yüklendi: Sana bu bayrağı tanıtacağız

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.9.2019 18:48:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Alman Bakandan Türkiye kökenli askere destek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]