Alman Bakanı Spahn: "Bazı Avrupa ülkelerinde AstraZeneca aşısının askıya alınması aceleci bir karar" - Son Dakika

Alman Bakanı Spahn: "Bazı Avrupa ülkelerinde AstraZeneca aşısının askıya alınması aceleci bir karar"

12.03.2021 14:41
Alman Bakanı Spahn:

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, "Bazı Avrupa ülkelerinde AstraZeneca aşısının askıya alınması aceleci bir karar" dedi.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, "Bazı Avrupa ülkelerinde AstraZeneca aşısının askıya alınması aceleci bir karar" dedi.

Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn ve Robert Koch Enstitüsü Başkanı Lothar Wieler, korona virüs salgınında son duruma ilişkin ortak basın toplantısı düzenledi. Sağlık Bakanı Jens Spahn, Almanya'daki korona virüs durumunun hala kritik seviyede seyrettiğini, aşı yaptırma oranı arttıkça, salgına karşı rahatlamanın olacağını söyledi. Spahn, "Nisan ayının ortasında aile hekimlerinin de aşı yapmaya başlamasıyla aşı sayısı arttıkça salgına karşı önemli bir kazanım elde edeceğiz. Aşılamada önceliğimiz yaşlılar ve risk altındaki kişiler oldu. Aşılamanın sonucunu almaktayız" dedi. Bakan Spahn Yaz ortasına kadar Almanların büyük bir bölümünün aşılanarak koruma altına alınacağını sözlerine ekledi.

"Bazı Avrupa ülkelerinde AstraZeneca aşısının askıya alınması aceleci bir karar"

Astrazeneca aşısını bazı Avrupa ülkeleri tarafından askıya almasının aceleci bir karar olduğunu ifade ederek, aşı ile reaksiyonlar arasında bir ilişki olduğuna dair hiçbir gösterge olmadığını söyledi. Salgının gençler arasında yayılma hızının artmasına rağmen okulların açılmasının nasıl bir uygulamadır sorusuna yanıt veren Alman Bakan, okulların açılmasının vaka sayısıyla alakalı olmadığını, çocukların ruh sağlığıyla alakalı bir zorunluluk olduğunu söyledi. Altı yaşındaki bir çocuğun hayatının büyük bir kısmının salgın yaptırımlarıyla geçmesinin çocukların gelişimine olumsuz etkiler yaptığı için kreşlerin ve ilkokulların açılmasını savundu.

"Salgın bitmedi"

Robert Koch Enstitüsü Başkanı Lothar Wieler, Almanya'nın kritik bir durumda olduğunu ifade ederek, "Bu yılın başında vaka sayılarını azaltmayı başardık. Fakat salgın bitmedi. Şimdi üçüncü bir dalganın başındayız. Şu anki zorunluluğumuz üçüncü dalgayı olabildiğince düz tutmamız gerekiyor. Vaka sayısının tekrar patlamasını önlemek zorundayız. Aksi takdirde, Noel öncesi gibi, birçok hastalığın, ağır vakaların ve ölümlerin olduğu ve sağlık sistemine ağır bir yükün olduğu bir durum tehdidi var. Şubat ayından bu yana, 15 yaşın altındakiler için salgının yayıldığını görmekteyiz. Almanya'da virüsün B.1.1.7 türü hızlı bir şekilde yayılıyor" ifadelerini kullandı. - BERLİN

Almanya, Nisan, Alman, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Alman Bakanı Spahn: 'Bazı Avrupa ülkelerinde AstraZeneca aşısının askıya alınması aceleci bir karar' - Son Dakika


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