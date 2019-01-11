Son Dakika Haberleri: Alman Bakanın Uçağı Afrika'da Arıza Yaptı

Alman Bakanın Uçağı Afrika'da Arıza Yaptı

1 saat önce

Almanya Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanı Gerd Müller'in uçağı, Afrika gezisinde arıza yaptı.

Alman Bakanın Uçağı Afrika'da Arıza Yaptı, System.String[]
Almanya Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanı Gerd Müller'in uçağı, Afrika gezisinde arıza yaptı.

Almanya Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanı Gerd Müller'i taşıyan uçak, Afrika gezisinde arıza yaptı. Teknik problemler nedeniyle Malavi'de uçağı bozulan Müller'in, Afrika turunun ikinci durağı olan Zambiya'ya ticari uçakla gittiği belirtildi. Temaslarını ertelemek zorunda kalan bakan böyle aksaklık ve arızaların yaşanmaması gerektiğini vurguladı.

Öte yandan geçtiğimiz Kasım ayında, G20 zirvesi için Arjantin'e giden Almanya Başbakanı Angela Merkel'in uçağı da yaşanan arıza nedeniyle Köln'e acil iniş yapmıştı. Merkel, yaşanan arıza nedeniyle G20 açılışını kaçırmış, ticari uçakla gitmek zorunda kalmıştı. - MALAVİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 04:47 Kaynak: İHA

Gerd Müller, Almanya, Afrika, Güncel
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