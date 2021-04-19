Alman Bankalar Birliği Başkanlığı'na Deutsche Bank CEO'su Christian Sewing seçildi - Son Dakika

Sewing'in, Alman Bankalar Birliği Başkanlığı'nı Nisan 2016'dan beri yapan Hans-Walter Peters'dan 1 Temmuz 2021'de devralacağı bildirildi.

Alman Bankalar Birliği'nden yapılan açıklamada, Birlik Yönetim Kurulu'nun Sewing'i yeni başkan olarak seçtiği belirtildi.

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