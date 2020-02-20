Alman basını: Hanau kentinde iki silahlı saldırıda sekiz kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya Alman basını: Hanau kentinde iki silahlı saldırıda sekiz kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika Dünya

Alman basını: Hanau kentinde iki silahlı saldırıda sekiz kişi yaşamını yitirdi

55 dakika önce

Almanya'nın batısındaki Hanau kentinde iki silahlı saldırı düzenlendi.

Alman basını: Hanau kentinde iki silahlı saldırıda sekiz kişi yaşamını yitirdi, System.String[]

Almanya'nın batısındaki Hanau kentinde iki silahlı saldırı düzenlendi.

Alman basınına göre saldırganlar ilk başta bir nargile dükkanını hedef aldı.

Hanau'nun Kesselstadt mahallesinde ikinci bir silahlı saldırının da olduğu belirtiliyor.

Alman basını, saldırılarda sekiz kişinin yaşamını yitirdiğini, beş kişinin de yaralandığını yazdı.

Bild gazetesine göre yetkililer zanlıların olay yerinden olay yerinden kaçtığını açıkladı.

Olay yerinde polis, helikopter desteğiyle zanlıyı arıyor.

Saldırının nedenine dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Almanya'nın Hessen eyaletinde bulunan Hanau, Frankfurt'un 25 kilometre batısında yer alıyor.

Almanya, Hanau, Dünya, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 02:50 
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