Son Dakika Haberleri: Alman basını Merkel'in sağlığı konusunda endişeli: 'Şansölye'nin durumu ne kadar kötü?'
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Alman basını Merkel'in sağlığı konusunda endişeli: 'Şansölye'nin durumu ne kadar kötü?'

1 saat önce

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in 10 gün sonra resmi bir törende tekrar titremesi dikkat çekti. Alman kamuoyu "Merkel’in neyi var?" sorusuna yanıt arıyor. Alman basını Merkel'in sağlık sorunlarını nasıl görüyor?

Alman basını Merkel'in sağlığı konusunda endişeli: 'Şansölye'nin durumu ne kadar kötü?', System.String[]
Almanya Başbakanı Angela Merkel'in 10 gün sonra resmi bir törende tekrar titremesi dikkat çekti.

18 Haziran'da Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i karşıladığı törende de titrediği görülen Merkel ayakta durmakta zorlanmıştı.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 08:38 
Almanya, Angela Merkel, Dünya
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