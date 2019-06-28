Alman basını Merkel'in sağlığı konusunda endişeli: 'Şansölye'nin durumu ne kadar kötü?'
1 saat önce
Almanya Başbakanı Angela Merkel'in 10 gün sonra resmi bir törende tekrar titremesi dikkat çekti. Alman kamuoyu "Merkel’in neyi var?" sorusuna yanıt arıyor. Alman basını Merkel'in sağlık sorunlarını nasıl görüyor?
Almanya
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 08:38
Başbakanı Angela Merkel
'in 10 gün sonra resmi bir törende tekrar titremesi dikkat çekti.
18 Haziran'da Ukrayna
Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i karşıladığı törende de titrediği görülen Merkel ayakta durmakta zorlanmıştı.
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