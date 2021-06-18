Alman basını, "Rangnick ile anlaştık" diyen Galatasaray başkan adayı İbrahim Özdemir'i yalanladı

10 bin dolar alan siyasetçi kim? Külünk'ten hakkındaki iddialar için tek cümlelik yorum

Galatasaray'da beş adaydan biri olan İbrahim Özdemir yaptığı açıklamada Alman teknik adam Ralf Rangnick'in ismini açıklamış, "Seçimi kazanmamız halinde Galatasaray Teknik Direktörlüğü görevi için Alman teknik adam Ralf Rangnick ile ön görüşme yapılmış ve prensipte mutabakat sağlanmıştır" ifadelerini kullanmıştı.

Galatasaray başkan adayı İbrahim Özdemir.

"GALATASARAY'IN ANTRENÖRÜ OLMAYACAK"

İbrahim Özdemir'in Ralf Rangnick açıklamasının ardından Alman gazetesi Bild, Rangnick ile anlaşma sağlandığı açıklamasını yalanladı. Bild'in şef muhabiri Tobi Altschäffl, Twitter hesabından Türkçe paylaştığı gönderide, "Ralf Rangnick hakkındaki söylentilere gelince: Galatasaray'ın antrenörü OLMAYACAK" dedi.

SON OLARAK LEIPZIG'DE GÖREV YAPMIŞTI

Son olarak RB Leipzig'de global sportif direktörlük görevinde bulunan Ralf Rangnick, 2020 yazından bu yana boşta. 62 yaşındaki teknik adam kariyerinde Leipzig, Schalke, Hoffenheim, Hannover ve Stuttgart gibi takımları çalıştırmıştı.