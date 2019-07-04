Alman Basını, Türk Otomotiv Endüstrisini Yakından Takip Etmek İçin Türkiye'ye

Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) ile İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) birlikte düzenlediği etkinlik kapsamında Türkiye'ye gelen Alman basını, Bursa, Kocaeli ve İstanbul'daki otomotiv fabrikaları ile Ar-Ge merkezlerini ziyaret ederek, Türkiye'nin otomotiv endüstrisinde yakaladığı ivmeye yakından tanıklık etme imkanı elde etti. Basın heyetine Türk ekonomisi ve otomotiv sanayi hakkında bilgiler veren TAYSAD Başkanı Alper Kanca, "Türkiye'de rakip ülkelerle kıyaslandığında son derece iş ve üretim dostu bir ortama sahibiz. Türkiye, kalifiye ve motive iş yönetim gücü, uygun enerji fiyatları, piyasa ve hammadde pazarına kolay ulaşım sağlayan olağanüstü bir coğrafik konumda bulunuyor. Bununla birlikte, sunulan devlet destekleri ile inovasyona dönük Ar-Ge faaliyetleri de teşvik ediliyor" dedi.

Türkiye'nin, Volkswagen'in yeni fabrika yatırımı için en güçlü aday olarak gösterildiği bu günlerde, Alman basını da Türkiye'ye önemli bir ziyarette bulundu. TAYSAD ve İTO iş birliğiyle Türkiye'ye gelen Alman basın heyeti, Bursa, Kocaeli ve İstanbul'da yer alan birçok otomotiv fabrikası ile Ford Otosan, Coşkunöz, Mako, Benteler, Takosan, Maysan Mando gibi tedarik firmalarını ziyaret ederek, Türk otomotiv sektörünün geçmişten günümüze yakaladığı ivmeyi yakından takip etme imkanı elde etti. Türk otomotiv sanayinin elde ettiği başarılar konusunda bilgilendirilen Alman ekonomi gazetecileri, otomotiv tedarik sanayi konusunda Türkiye'nin geldiği noktayı da yakından takip etme imkanı elde etti.

Türkiye, Avrupa için kilit bir merkez

Etkinlik kapsamında düzenlenen basın toplantısında ise Türkiye'nin ekonomik yapısı ve otomotiv sanayinin bu yapıdaki konumu hakkında bilgiler verildi. Toplantıda; Türkiye'nin güçlü bir ekonomiye, hatırı sayılır derecede bir insan sermayesine ve iş gücüne, iyi bir ulaşım alt yapısı ile lojistik bilgisine sahip olduğu aktarıldı. Türk otomotiv endüstrisinin de ekonomi noktasında merkezi bir rol oynadığının vurgulandığı toplantıda, Toyota, Ford, Fiat, Mercedes, MAN, Honda ve Renault gibi 14 farklı üreticinin 2018 yılında Türkiye'de yüzde 85'i ihraç edilen yaklaşık 1,55 milyon araç üretimini gerçekleştirdikleri belirtildi.

Türk otomotiv endüstrisinin AB'de otobüs üretiminde birinci, hafif ticari araç üretiminde üçüncü, binek otomobil üretiminde yedinci ve toplam üretiminde ise dünyada on beşinci sırada yer aldığının aktarıldığı toplantıda, Türkiye'nin Avrupa otomotiv ve tedarik sanayi endüstrisi için dünya çapında kilit bir global merkez olduğu vurgulandı. Toplantıda, "Ayrıca ekonomik boyutu, gelişen orta sınıfı ve genç nüfusuyla Türkiye Avrupalı otomobil markaları için de kârlı bir pazardır" ifadeleri kullanıldı.

"Türkiye pazarına yapılan yatırımlar ekonomik akla uygun"

Toplantıda konuşan TAYSAD Başkanı Alper Kanca, Türk ve Avrupalı otomotiv üreticileri ile tedarik sanayi firmalarının arasındaki iş birliği potansiyelinin önemine dikkat çekti. Alman otomotiv üreticileri ve tedarik sanayi firmalarının Türkiye pazarına yaptıkları yatırımların ekonomik rasyonaliteye uygun olduğunu vurgulayan Kanca, şu ifadeleri kullandı: "Türkiye'de rakip ülkelerle kıyaslandığında son derece iş ve üretim dostu bir ortama sahibiz. Türkiye, kalifiye ve motive iş yönetim gücü, uygun enerji fiyatları, piyasa ve hammadde pazarına kolay ulaşım sağlayan olağanüstü bir coğrafik konumda bulunuyor. Bununla birlikte, sunulan devlet destekleri ile inovasyona dönük Ar-Ge faaliyetleri de teşvik ediliyor."

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekip Avdagiç ise AB'den Türkiye ile Gümrük Birliği'ni güncellemesini ve Türk vatandaşları için vize zorunluluğunun kalkmasını beklediklerini dile getirdi.