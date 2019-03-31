Alman Basını Türkiye'deki Yerel Seçimleri Yakından Takip Ediyor

Türkiye'deki yerel seçimleri yakından takip eden Alman medyası, yayınlarında kesin olmayan ilk sonuçlara yer verdi.

Türkiye'deki yerel seçimleri yakından takip eden Alman medyası, yayınlarında kesin olmayan ilk sonuçlara yer verdi.



Türkiye'deki yerel seçimlerin sonuçları Almanya'da da merakla takip ediliyor. Alman medyası, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) seçimlerle ilgili yayın yasağını kaldırmasının ardından yaptıkları yayınlarda seçim sonuçlarına yer vermeye başladı.



"Erdoğan'ın partisi AKP önde"



Alman Bild gazetesi, "Erdoğan'ın partisi AKP önde" başlığı ile yerel seçimlere yer verdi. Haberde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerel seçimler için sahaya inmemiş olması halinde seçim sonuçlarının partisi adına daha düşük bir seviyeye inebileceği öne sürüldü.



Alman basını, İstanbul başta olmak üzere pek çok kentte AKP'nin önde olduğu, İzmir, Antalya ve Aydın gibi sahil kentlerinde ise CHP'nin önde olduğunu dile getirdi. Haberlerde, ülkede yaşanan ekonomik dalgalanmaların seçim sonuçları üzerinde etkili olduğuna da dikkat çekildi. - FRANKFURT

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