Alman Basınına Göre Anlaştılar...

Alman ve Fransa medyasında yer alan haberlere göre, Bayern Münih'in dünyca ünlü yıldızı Franck Ribery'in sezon sonu tekrardan Galatasaray forması giyeceği iddia edildi.

Alman ve Fransa medyasında yer alan haberlere göre, Bayern Münih'in dünyca ünlü yıldızı Franck Ribery'in sezon sonu tekrardan Galatasaray forması giyeceği iddia edildi. Bavyera ekibinin başkanı Uli Hoeness'in; "Kararımız kesin. Bu sezon Ribery'nin son senesi olacak" demesi üzerine başta Alman ve Fransa basını olmak üzere Avrupa'da birçok basın kuruluşu 2005'te 6 ay Galatasaray forması giyen yıldız oyuncunun tekrar Sarı-Kırmızılı takıma döneceğini yazdı.



35 yaşındaki yıldız bu sezon Bayern Münih formasıyla 27 maçta 5 gol, 1 asistlik performans gösterdi.



Fatih Öztürk'le anlaştı iddiası



Akthisarspor'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek kaleci Fatih Öztürk'ün Galatasaray'la söz kestiği iddia edildi. İsmi sezon başında ve devre arasında da sarı-kırmızılılarla anılan ancak transferine yönetimin onay vermediği 32 yaşındaki file bekçisi iki takım arasında pazar gün deplasmanda oynanan maç öncesi son anda sakatlığı gerekçesiyle kadrodan çıkartılmıştı.



Hector Herrera bombası



Galatasaray, Porto formasını giyen Meksikalı futbolcu Hector Herrera işin Abdurrahim Albayrak vasıtasıyla girişimlere başladı. 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.



Son teklif



Galatasaray'ın Mbaye Diagne'yi 10 milyon euro'ya transfer etmeden önce son teklifi Augsburg'un golcüsü Alfred Finnbogason'a yaptığı ortaya çıktı.



İlle de Trezeguet



Galatasaray ile iyi ilişkileri bulunan D'Avila, sürpriz bir hareketle Kasımpaşa'dan Trezeguet'nin temsilcisi oldu. Bu durum Galatasaray'ın yaz dönemindeki ilk hedefinin Mısırlı futbolcu olacağı iddialarını güçlendirdi.



Azmoun iddiası



Fenerbahçe karşısında attığı 2 gol ile Zenit'e turu getiren İranlı Sardar Azmoun'un Galatasaray'a transferi, ekonomik şartlar yüzünden gerçekleşmedi. Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, sezon öncesinde Azmoun'un transferi için onay verdi ancak transfer finansal sebeplerden gerçekleşmedi. Finansal Fair Play nedeniyle bonservis ödeyemeyen sarı kırmızıılılar, Rubin Kazan'a kiralama teklifinde bulunsa da ancak olumlu cevap alamadı. Kazan ekibi de, İranlı oyuncusunu sezon ortasında 12 milyon euro karşılığında Zenit'e gönderdi.



Gökhan Akkan listede



Galatasaray Rizespor'un kalecisi Gökhan Akkan'la ilgileniyor. Beşiktaş'ın da listesinde olan kaleci Milli Takım'a da çağrılıyor.



Terim'in transfer listesi



Şimdiden önümüzdeki sezonun transfer çalışmaları için düğmeye basan Galatasaray'da Fatih Terim, yönetimden sağ bek, ön libero ve kanat pozisyonları için 3 oyuncu istedi. Oyuncu izleme ekibi de bu doğrultuda araştırmalarına başladı.



Pato serbest kalıyor



Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu Pato, ay sonunda bonservisini eline alabilir.



Travnik iddiası



Luyindama, Marcao ve Onyekuru gibi isimleri takıma kazandıran scout ekibi rotasını Jablonec'te oynayan Travnik'e çevirdi. Genç yıldız performansıyla göz dolduruyor. Galatasaray Yönetimi sezon sonunda Belhanda'yı satmayı kafasına koydu. Her maçı izlenen Travnik, Faslı yıldızın yerine düşünülüyor.



Belhanda gidiyor



Younes Belhanda son iki haftada yaptığı 2 asist ve attığı 3 golle performansını katladı, değerini artırdı. Sabah'ın haberine göre ara transfer döneminde Fatih Terim'in, Al-Ittihad'e satışına onay vermediği Younes Belhanda için bir başka Suudi kulüp devreye girdi. Belhanda'nın menajeri aracılığı ile bir başka kulüp 11 milyon euro ödemeye hazır olduğunu belirtti.



Donk kalacak



Galatasaray'ın askeri Ryan Donk, lig ve Avrpa'da dört maç daha oynarsa sözleşmesi otomatik olarakı uzayacak, gelecek sezon da Sarı-Kırmızılılarda olacak. Teknik Direktör Fatih Terim'in Donk'un ilerleyen yaşına rağmen sergilediği performansı ve özveriyi bütün takımda görmek istediği, bu nedenle de Hollandalı futbolcuda ısrar edeceği belirtildi.



Diagne için Trezeguet



Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı 4-1 yendiği maçta gösterdiği performansla büyük alkış toplayan Mısırlı Trezeguet sarı-kırmızılı camiada bir kez daha pişmanlığa sebep oldu. Ocak ayı tranfer döneminin son günü saat 23: 50'ye kadar Kasımpaşa ile pazarlık yapan ve Trezeguet için 4 milyon euro + 2 futbolcuyu takasta öneren sarı-kırmızılı kulübün bir teklifi kabul edilmemişti. Ocak ayı transfer döneminin son anına kadar Trezeguet için ısrarını sürdüren Galatasaray, Mısırlı futbolcunun transferi için sezon sonunu beklemeye başladı. Onyekuru'nun Everton'a dönecek olmasından dolayı Nijeryalı futbolcunun yerini doldurmak isteyen sarı-kırmızılı yönetim, Trezeguet'in transferi için Kasımpaşa ile şimdiden masaya oturdu. Trezeguet için 8 milyon euro talep eden Kasımpaşa ile pazarlıklarını sürdüren Galatasaray Yönetimi'nin sezon sona ermeden bu transfere nokta koymayı planlıyor.



Ndiaye'nin dönmesi bekleniyor



Stoke City'den kiralanan Badou Ndiaye, Fatih Terim'in kadroda kalmasını istediği isimlerin başında geliyor. Ancak yıldız oyuncunun geleceği, Stoke City'nin Championship'i nasıl bitreceğiyle de ilgili... Eğer Stoke Premier League bileti alamazsa Galatasaray'ın pazarlık masasında eli kuvvetlenecek. Galatasaray, Ndiaye'yi alamazsa 11'e monte edebileceği bir orta sahaya ihtiyaç duyacak.



Semih Kaya büyük ihtimalle kalacak



Sezon sonuna kadar Sparta Prag'dan kiralanan Semih Kaya'nın, ayrılması halinde bu bölgeye de Galatasaray için bir ihtyaç doğacak. Marcao, Luyindama ve Ahmet dışında başka stoperi bulunmayan Terim, ya Semih'in kadroda tutulmasını isteyecek ya da alternatif bir isme yönelecek.



Sinan Gümüş belirsizliği sürüyor



Taraftarın zaman zaman tepkisini çeken Sinan Gümüş'ün de sezon sonu sözleşmesi sona eriyor. Beklenen patlamayı yapamayan ve inişli çıkışlı bir performans sergileyen Sinan Gümüş ile yeni sözleşme imzalanıp imzalanmayacağı sezon sonunda netlik kazanacak.



Onyekuru sezon sonunda veda edecek



Bonservisi Everton'da olan ve satın alma opsiyonu bulunmayan Henry Onyekuru'nun takımda kalma ihtimali düşük görünüyor. Başarılı bir sezon geçiren Onyekuru, Galatasaray'da kalmak istese bile, sarı-kırmızılı takımın Everton'ın talep edeceği yüksek bonservisi karşılama ihtimali düşük.



Luyindama kesin kalıyor



Zorunlu satın alma opsiyonu bulunan Christian Luyindama, kiralık olsa da gelecek sezonda da Galatasaray formasıyla kariyerine devam edecek.



Beşiktaş ve Galatasaray Bertuğ için yarışıyor



Sarıyer'in 17 yaşındaki genç futbolcusu Bertuğ Özgür Yıldırım için Galatasaray ve Beşiktaş karşı karşıya geldi. Sarıyer Teknik Direktörü Serdar Bozkurt, "Bertuğ sol kenar ve forvet oynuyor. Bertuğ için Beşiktaş ve G.Saray'dan talep var. Fatih Terim, Bertuğ'un transferi için bizzat Sarıyer Belediye Başkanı ile görüştü. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman da bizzat aradı" dedi.

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