Alman basınından Türkiye'ye 'otomotiv' ziyareti
27 dakika önce
Türkiye'ye gelen Alman basın mensupları, Bursa, Kocaeli ve İstanbul'daki otomotiv fabrikaları ile Ar-Ge merkezlerini ziyaret ederek Türkiye'nin otomotiv endüstrisinde yakaladığı ivmeyi yakından inceledi.
Türkiye
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 05:37
'ye gelen Alman basın mensupları, Bursa
, Kocaeli
ve İstanbul
'daki otomotiv fabrikaları ile Ar-Ge merkezlerini ziyaret ederek Türkiye'nin otomotiv endüstrisinde yakaladığı ivmeyi yakından inceledi.
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