Son Dakika Haberleri: Alman basınından Türkiye'ye 'otomotiv' ziyareti
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Alman basınından Türkiye'ye 'otomotiv' ziyareti

27 dakika önce

Türkiye'ye gelen Alman basın mensupları, Bursa, Kocaeli ve İstanbul'daki otomotiv fabrikaları ile Ar-Ge merkezlerini ziyaret ederek Türkiye'nin otomotiv endüstrisinde yakaladığı ivmeyi yakından inceledi.

Alman basınından Türkiye'ye 'otomotiv' ziyareti, System.String[]
Türkiye'ye gelen Alman basın mensupları, Bursa, Kocaeli ve İstanbul'daki otomotiv fabrikaları ile Ar-Ge merkezlerini ziyaret ederek Türkiye'nin otomotiv endüstrisinde yakaladığı ivmeyi yakından inceledi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 05:37 
Türkiye, Kocaeli, Bursa, Ekonomi
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