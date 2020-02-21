Alman basınının çoğu Hanau'daki ırkçı saldırıyı "terör" olarak nitelendirdi - Son Dakika
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Alman basınının çoğu Hanau'daki ırkçı saldırıyı "terör" olarak nitelendirdi

6 saat önce

Alman basınının çoğunluğu, Hessen eyaletinin Hanau kentindeki ırkçı saldırıyı "terör eylemi" olarak nitelendirdi.

Alman basınının çoğu Hanau'daki ırkçı saldırıyı

Alman basınının çoğunluğu, Hessen eyaletinin Hanau kentindeki ırkçı saldırıyı "terör eylemi" olarak nitelendirdi.

Hanau'daki ırkçı terör saldırısı, Alman basınında geniş yer buldu.

Frankfurter Rundschau ve Handelsblatt gibi gazeteler, saldırının "terör eylemi" olduğunu manşetlerine taşırken basın organlarının çoğunluğu alt başlıklarda veya haber yorumlarında saldırıyı "terör" eylemi şeklinde niteledi.


Frankfurter Rundschau gazetesi, haberi birinci sayfadan "Terörün zamanı" başlığıyla okurlarına duyurarak ırkçı terör saldırısının Almanya'daki ırkçı cinayetler sersinin devamı olduğu ifade edildi.


Gazetenin toplam 6 sayfa ayırdığı haberde, ırkçı terör saldırısına ilişkin kurbanlar ve saldırgan hakkında bilgilerle siyasetçilerin görüşlerine yer ayrıldı.

Ekonomi ağırlıklı Handelsblatt gazetesi, "Almanya'da sağcı terör" başlığıyla verdiği haberde, ülkede, söz konusu saldırıdan gelecek için ne gibi sonuçların çıkarılacağının tartışıldığı belirtildi.

Bild gazetesi, "Almanya sizin için ağlıyor" başlığıyla birinci sayfadan yer ayırdığı haberde, "10 terör kurbanı" ifadesini alt başlıkta kullandı.

İkinci sayfada, "Terörist, annesini de öldürdü" başlığı atılan haberde, ırkçı olayın nasıl gerçekleştiği anlatıldı.

Gazetenin haber yorumunda, nefretten şikayet etmenin yeterli olmadığı aktarıldı.


Almanya'nın terör kurbanları için yas tuttuğu ifade edilen yorumda, hükümetin yasaları sertleştirmesi ve aşırı sağcıların güvenlik birimlerince daha yakından izlenmesi istendi.

Welt "terör eylemi" veya "terörist" ifadesini kullanmadı

Welt gazetesinin manşette veya haberlerin başlıklarına "terör eylemi" veya "terörist" ifadesini kullanmaması ise dikkati çekti.

Federal Başsavcı Peter Frank'ın ırkçı terörist hakkında söylediği "derin ırkçı düşüncelere sahip fail" ifadesini manşete koyan Welt gazetesi, ırkçı terörist hakkında "9 göçmen kökenliyi öldüren Alman", "Atıcılık sporunu yapan kişi", "seri katil" veya "zanlı" gibi tanımlamalar kullanıldı.


"Terör" kelimesine "Savunabilen demokrasi" başlığıyla ele alınan ilk sayfadaki yorumda yer veren Welt gazetesi, "Hanau'daki terör sessiz bırakıyor. Ancak yeniden konuşmak gerekiyor. Öfkeyi değil, aklı ön plana koymak önemli." ifadelerini kullandı.


Tagesspiegel gazetesi, "Irkçı suikast, Almanya'yı şoke etti" başlığını kullandı. Haberde, Almanya'da 40 yıldan beri en ağır terör eyleminden sonra siyasetçilerin, Almanya için Alternatif (AfD) partisini suçladığı belirtildi.

Irkçı teröristin başkalarına fark ettirmeden radikalleştiği aktarılan haberde, eski SPD Genel Başkanı Martin Schulz'un, Hanau'daki terör saldırısından dolayı sarsıldığı ve ülkenin bir terör dalgası yaşadığı vurgulandı.

Irkçı terör saldırısında 9 kişi hayatını kaybetmişti

Almanya'nın Hanau kentinde önceki gece saatlerinde iki kafeye düzenlenen ırkçı terör saldırısında, aralarında Türklerin de bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetmişti.

Özel harekat timinin düzenlediği operasyonda, saldırıyı gerçekleştiren ırkçı terörist 43 yaşındaki Tobias R. ve 72 yaşındaki annesi evinde ölü bulunmuştu.

Saldırgan Tobias R'nin avcılık belgesi olduğu ve ardında bir mektupla video bıraktığı kaydedilmişti.

Almanya, Hanau, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 12:52 Kaynak: AA
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