Alman Beate tatil için geldiği Türkiye'de yaşam kurdu - Son Dakika

Alman Beate tatil için geldiği Türkiye'de yaşam kurdu

17.12.2020 11:09
Alman Beate tatil için geldiği Türkiye'de yaşam kurdu, System.String[]

Almanya'dan tatil için 24 yıl önce Türkiye'ye gelen Beate Gaschina, denizi, doğası, tarihi ve kültürel varlıkları nedeniyle "Büyüsüne kapıldım." diyerek yerleştiği Antalya'da yeni bir hayat kurdu.

Almanya'dan tatil için 24 yıl önce Türkiye'ye gelen Beate Gaschina, denizi, doğası, tarihi ve kültürel varlıkları nedeniyle "Büyüsüne kapıldım." diyerek yerleştiği Antalya'da yeni bir hayat kurdu.

Berlin'den 1996 yılında Türkiye'ye gelen 53 yaşındaki Beate Gaschina, Antalya'daki tatili sırasında kente hayran kaldı. Almanya'ya döndükten 2 yıl sonra çok sevdiği Antalya'ya geri gelen Gaschina bir daha ülkesine dönmedi.

Antalya'ya yerleşme kararı alan Gaschina, 1998 yılında bir Türk iş adamı ile evlendi. Eşiyle birlikte Türkiye'nin ilk kovboy kasabası olarak bilinen Manavgat'ın Aksas Mahallesi'ndeki "West Virginia City"i kuran Gaschina, alternatif turizm imkanları üzerine kafa yordu.

Doğa yürüyüşleri için turlar düzenleyen, tarih ve kültür gezileri organize eden Gaschina, alternatif turizm uygulamalarındaki başarısı ve Türk turizmine katkılarıyla kısa sürede sevilen gönüllü bir turizm elçisine dönüştü.

Türkçeyi çok iyi derecede konuşan, çevresinde çok sevilen Gaschina, benimsediği Türk kültürü ile Anadolu insanından da ayırt edilmiyor.

Atıl konağı turizme kazandırıyor

Son olarak Akseki ilçesinde atıl haldeki Ali Paşa konağını satın alarak turizme kazandırmaya hazırlanan Gaschina, Toros Dağlarının eteğinde, 1100 metre yükseklikte misafirlerini ağırlamayı bekliyor.

Tatil için geldiği Türkiye'de yeni bir hayat kuran Beate Gaschina, AA muhabirine, Antalya'ya "aşık" olduğunu söyledi.

Turizm faaliyetlerini çeşitlendirmek için kafa yorduğunu dile getiren Gaschina, "Türkiye'nin ilk kovboy kasabasını Manavgat Aksas köyünde kurduk. İsmi 'West Virginia City.' Şimdi de turistleri Toroslar'ın doğal güzelliği ile buluşturmak istedim. Akseki'de atıl bekleyen Ali Paşa Konağı'nı doğayla iç içe butik bir otele dönüştürdük. Ormana Eynif Yaylası'ndaki yılkı atlarını görmek ve doğa yürüyüşleri 10 yıldır turlar düzenliyorum. Binicilik turlarını daha da konforlu ve güvenli hale getirmek için kurduğumuz konaklama tesisinde at çiftliği de kuruyoruz." ifadesini kullandı.

"Bu güzellikleri herkesin görmesini istiyorum"

Şehir hayatından uzaklaşmak isteyenler için çeşitli alternatif deneyimler planladıklarını aktaran Gaschina, uluslararası çapta okul ve spor kampları yapmak için de çalışmalarının olduğunu anlattı.

"Ben bir Alman vatandaşı olarak Türkiye'nin doğal güzelliklerini, tarihini ve kültürünü görmeye davet ediyorum." diyen Gaschina, şöyle konuştu:

"Avrupalı konuklarımı Antalya'nın doğal güzellikleriyle buluşturmak istiyorum. Denizi, doğası, tarihi ve kültürel varlıklarıyla insanı cezbeden bir kentte yaşıyoruz. Büyüsüne kapıldığım bu kente yıllar önce yerleştim. Şimdi Akseki'de yaşıyorum. Bu bölgeye aşık oldum. Buranın tarihini okuyordum. Buranın kendisine özgü 'düğmeli ev' tekniğiyle inşa edilen evlerini gördüm. Eski ipek yollarını gördüm. Bitkilerini, doğallığını ve daha çok şeyi gördüm. Herkesin de bu güzellikleri görmesini istiyorum."

Spor ve eğitim kampları için çalışıyor

Girişimciliği ve yatırımları ile takdir toplayan Beate Gaschina, Toros Dağları'nın eşsiz güzellikleri içinde spor ve eğitim kampları organize etmeyi de hedefliyor. Bu düşüncesini hayata geçirmek isteyen Gaschina'ya dostları da destek veriyor.

Manavgat'ta müdürü olduğu özel okulda yabancı dil öğretmenliği yapan Ali İbrahim Öz, Beate Gaschina'nın at ve doğa sevgisi ile tanındığını dile getirdi.

Gaschina'yı yakından tanıdığını ve artık Antalyalı olarak gördüklerini ifade eden Öz, "Kızı evlendi ve artık torunları da var. Gaschina'yı uzun yıllardır tanıyorum. Birlikte projeler planlıyoruz. Müthiş girişimci bir kadın. Birlikte, Türk ve yabancı öğrenciler için doğayla bütünleşen güzel ortamda kamp organize etmeyi düşünüyoruz." dedi.

Almanya'nın Münih kentinde yaşayan dünya şampiyonu eski boksör Levent Çukur da Beate Gaschina'nın çok sevdiği bir arkadaşı olduğunu dile getirdi.

Kendisi gibi boks sporuyla uğraşan oğlu Emre Çukur'un da antrenörü olduğunu hatırlatan Çukur, "Oğlum Emre ve Alman boksör Mario Daser'in de aralarında bulunduğu 10 kişilik kadro ile ocak ayı gibi Türkiye'ye gelip kamp yapmayı düşünüyoruz. Bu kampımızı Gaschina'nın davetiyle doğallığı, yüksekliği ve temiz havasıyla Akseki'de organize edeceğiz." diye konuştu.

Almanya, Antalya, Türkiye, Alman, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Alman Beate tatil için geldiği Türkiye'de yaşam kurdu - Son Dakika Spor


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