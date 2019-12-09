Son Dakika Haberleri: Alman belediye başkanı, Türklere saldıran siyasetçi ile el sıkışmadığı için mahkemeye verildi
Son Dakika Dünya Alman belediye başkanı, Türklere saldıran siyasetçi ile el sıkışmadığı için mahkemeye verildi - Son Dakika Dünya

Alman belediye başkanı, Türklere saldıran siyasetçi ile el sıkışmadığı için mahkemeye verildi

6 saat önce

Aşırı sağcı siyasetçi kendisiyle el sıkışmayan başkanı mahkemeye verdi

Alman belediye başkanı, Türklere saldıran siyasetçi ile el sıkışmadığı için mahkemeye verildi, System.String[]

Almanya'nın orta kesimlerindeki Thuringa bölgesinde bulunan Eisenach Belediyesi Başkanı Katja Wolf, aşırı sağcı parti NPD üyesi Patrick Wieschke ile el sıkışmadığı için dava edildi.


Belediye Başkanı Katja Wolf, Neo Nazi faaliyetlerinden ötürü daha önce suçlu bulunması nedeniyle Patrick Wieschke ile el sıkışmayı reddetti.

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Almanya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 08:29 
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Kendisine el uzatan siyasetçinin elini sıkmadığı için dava edildi
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