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Alman belediye başkanı, Türklere saldıran siyasetçi ile el sıkışmadığı için mahkemeye verildi
6 saat önce
Aşırı sağcı siyasetçi kendisiyle el sıkışmayan başkanı mahkemeye verdi
Almanya'nın orta kesimlerindeki Thuringa bölgesinde bulunan Eisenach Belediyesi Başkanı Katja Wolf, aşırı sağcı parti NPD üyesi Patrick Wieschke ile el sıkışmadığı için dava edildi.
Belediye Başkanı Katja Wolf, Neo Nazi faaliyetlerinden ötürü daha önce suçlu bulunması nedeniyle Patrick Wieschke ile el sıkışmayı reddetti.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 08:29
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