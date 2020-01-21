Alman Belediye Başkanı Zimmermann'dan Başkan Yüce'ye ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Alman Belediye Başkanı Zimmermann'dan Başkan Yüce'ye ziyaret - Son Dakika

Alman Belediye Başkanı Zimmermann'dan Başkan Yüce'ye ziyaret

6 saat önce

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Almanya Monheim am Rhein Belediye Başkanı Daniel Zimmermann'ı ve ekibini makamında ağırladı.

Alman Belediye Başkanı Zimmermann'dan Başkan Yüce'ye ziyaret, System.String[]

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Almanya Monheim am Rhein Belediye Başkanı Daniel Zimmermann'ı ve ekibini makamında ağırladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ziyarette Yüce, Zimmermann'la Sakarya'nın tarım, sanayi, turizm, fiziki ve coğrafi konumuna ilişkin bilgiler paylaştı, ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik atılacak adımlardan memnuniyet duyacaklarını ifade etti.

Ziyaretten dolayı Zimmermann'a teşekkür eden Yüce, Sakarya'nın denizi, gölleri, ovaları, dağları, yaylaları ve ormanları ile Türkiye'de adından sıkça söz ettirdiğini söyledi.

Sakarya'nın Balkanlar'dan Kafkaslara kadar birçok kültürü içinde barındırdığını anlatan Yüce, "Sakarya adeta bir dünya şehri diyebiliriz. Türkiye'de üretim yapılan birçok firmayı şehrimizde barındırmaktayız. Spor konusunda da Türkiye'ye ve dünyaya birçok sporcu kazandırmanın gururunu taşımaktayız. Kısacası Sakarya; şehirlerin şehri, dünyaya açılan bir kapıdır. Bu kültür başkenti şehrimizde bir arada olduğumuz için sizlere teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Zimmermann da Sakarya'nın doğasından etkilendiğini belirtti.

Sakarya'ya gelmeden önce kentle ilgili araştırmalar yaptığını aktaran Zimmermann, şunları kaydetti:

"Kampüsünüzün olduğu alan ve Sapanca Gölü ile olan bağlantısı gerçekten çok güzel. Burada edinmiş olduğum tecrübelere dayanarak ileriki yıllarda ister kültürel ister de ekonomik açıdan gerçekten büyük bir ivme yakalayacaksınız. Geleceğe yönelik yapmış olduğunuz bu yatırımlar sizlere çok büyük artılar kazandıracak. Türkiye ile olan ilişkilerimize çok önem veriyoruz. Türk firmalarının ülkemizde iş yapabilmeleri için çalışmalar sağlıyoruz. Hep birlikte doğru adımlar atmalıyız. Bu nazik karşılamanızdan dolayı sizlere teşekkür ediyorum."

Ziyarette, Genel Sekreter Mustafa Ak, Genel Sekreter yardımcıları Ali Oktar, Ziya Cevherli, Bedrullah Erçin, Doç. Dr. Furkan Beşel, BELPAŞ Genel Müdürü Osman Çelik ile Büyükşehir ve SASKİ bürokratları yer aldı.

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Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 05:56 Kaynak: AA
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