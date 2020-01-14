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Alman belediyeler daha fazla göçmen almak için hükümetten onay bekliyor
46 dakika önce
Alman belediye başkanları Akdeniz'de kurtarılan sığınmacıların paylaşımında Avrupalı ülkeler anlaşamadığı için daha fazla özgürlük istedi. Belediye başkanları, aylardır daha fazla yardım edebileceklerini federal hükümete aktardıklarını ancak sonuç alamadıklarını belirtti.
Alman belediye başkanları Akdeniz'de kurtarılan sığınmacıların paylaşımında Avrupalı ülkeler anlaşamadığı için daha fazla özgürlük istedi. Belediye başkanları, aylardır daha fazla yardım edebileceklerini federal hükümete aktardıklarını ancak sonuç alamadıklarını belirtti.
Postdam Belediye Başkanı Mike Schubert, "Sadece Almanya'da değil merkezi yönetimler bıraksa Avrupa'da mültecileri kabul etmeye hazır olduklarını söyleyen belediyeler var." şeklinde konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 12:09
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