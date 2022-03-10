Alman Bild gazetesi: Umudun Silahı Bayraktar - Son Dakika
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Alman Bild gazetesi: Umudun Silahı Bayraktar

10.03.2022 09:31
Alman Bild gazetesi: Umudun Silahı Bayraktar

Alman Bild gazetesi, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşta kullanılan silahlı insansız hava aracı (SİHA) "Bayraktar TB2"leri övdü.

Alman Bild gazetesi, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşta kullanılan silahlı insansız hava aracı (SİHA) "Bayraktar TB2"leri övdü.

"Ukrayna savunması, Türk teknolojisine güveniyor. Umudun Silahı Bayraktar" başlığı kullanılan haberde, TB2'lerin üç kıtada Rus askeri teçhizatını yok ettiği vurgulandı.

Bayraktar'ın Suriye, Ermenistan ve Libya'da Rus yapımı Pantsir S-1 uçaksavar sistemini imha edebildiği aktarılan haberde, Ukrayna'da birçok Rus askeri teçhizatını ortadan kaldırdığına işaret edildi.

TB2'nin savaşın seyri üzerindeki etkisinin henüz tam belirli olmadığına işaret edilen haberde, "Ancak Bayraktar, Ukraynalılara umut veriyor. Ukraynalılar, Rus işgalcilerle alay ederek Bayraktar hakkında şarkılar bile söylüyorlar." ifadelerine yer verildi.

Teknik detaylara da yer verilen haberde, 2015'ten bu yana kullanılan Bayraktar'ın 24 saate kadar harekat sahası üzerinde kalabildiği ve buradan hassas güdümlü mühimmat (2,5 kg ile 37,5 kg arası) ateşleyebildiği, 7 kilometreden uzun uçuş yüksekliği sayesinde uçaksavar sistemlerinden kurtulabildiği kaydedildi.

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Ukrayna, Rusya, Alman, Bild, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Alman Bild gazetesi: Umudun Silahı Bayraktar - Son Dakika


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