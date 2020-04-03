Alman bilim insanlarından "Salgın kısıtlaması kademeli kaldırılsın" çağrısı - Son Dakika
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Alman bilim insanlarından "Salgın kısıtlaması kademeli kaldırılsın" çağrısı

6 saat önce

Bir grup ünlü Alman bilim insanı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasının önlenmesi amacıyla ülkedeki kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılması çağrısında bulundu.

Alman bilim insanlarından

Bir grup ünlü Alman bilim insanı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasının önlenmesi amacıyla ülkedeki kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılması çağrısında bulundu.

Almanya'nın önemli Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve düşünce kuruluşlarından Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) Başkanı Clemens Fuest ve Doğa Bilimleri ve Hekimleri Topluluğu Başkanı (GDNA) Martin Lohse liderliğindeki bilim insanları "Koronavirüs pandemisine karşı mücadeleyi sürdürülebilir kılmak - Esnek, riske göre bir strateji için öneriler" başlıklı rapor hazırlayarak, Almanya'da Kovid-19 yüzünden getirilen kısıtlamaların farklılaştırılarak ve riske göre stratejiyle kademeli kaldırılmasını önerdi.

Kısıtlamaların azaltılmasında yüksek ekonomik maliyetlere yol açan veya ciddi sosyal ve sağlık sıkıntılarına yol açan kısıtlamalara öncelik verilmesini isteyen bilim insanları, düşük vaka oranları ve sağlık sisteminde kapasitesi yeterli olan bölgelerin buna öncelik etmesini tavsiye etti.

Alman üniversite ve araştırma enstitülerinden 14 bilim insanının önerisinde otomasyonu yüksek fabrikalara sahip düşük enfeksiyon riski taşıyan sektörlerde kısıtlamalar ilk önce kaldırılması yer aldı.

Dahiliye, farmakoloji, epidemiyoloji, ekonomi, anayasa hukuku, psikoloji ve etik alanlarında görev yapmakta olan bilim insanları Kovid-19'un yayılması konusunda daha güvenilir bulgular elde etmek için büyük ölçekli testlerin artık önemli hale geldiğine işaret etti.

GDNA Başkanı Martin Lohse, mevcut kısıtlamaların anlamlı olduğunu ve etkisini göstermeye başladığını belirterek, "Salgının gelecek aylarca bizi meşgul etmesini beklemeliyiz ve sonuçta sadece bağışıklık sistemimiz bizi virüsten koruyabilecektir. Bu nedenle, risk ile farklılaşan esnek bir stratejiye ihtiyacımız var. Genel bir kapatma uzun vadeli bir çözüm değil." değerlendirmesinde bulundu.

Ifo başkanı Clemens Fuest de halk sağlığı ve istikrarlı bir ekonominin hiçbir şekilde birbirini dışlamayacağını vurgulayarak, "Aksine ikisi karşılıklı olarak bağımlıdır. Virüsün kontrolsüz bir şekilde yayılmasıyla olumlu ekonomik gelişme mümkün olmadığı gibi, sağlık sistemimizin verimliliği de işleyen bir ekonomi olmadan sürdürülemez." yorumunu yaptı.

Köln Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Christiane Woopen ise "Özel yaşam ve kamu yaşamındaki geniş kısıtlamaları kaldırmak için hangi adımları atacağınızı planlarken, insanlar merkezde olmalıdır. Sağlık, ekonomik ve sosyal riskler dikkate alınmalıdır. Şu anda herkesten çok şey bekleniyor. Şimdi güçlü insanların zayıf insanları önemsemesi gerekir "ifadesini kullandı.

Koronavirüs, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 03:06 Kaynak: AA

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