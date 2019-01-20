Alman Bilimadamları 10 Yıllık Çalışmanın Sonuçlarını Açıkladı: Uzun ve Genç Yaşamak İçin....

ALMANYA'nın Homburg Üniversite Kliniği uzmanları tüm dünyayı etkileyecek bir araştırmaya imza attı.

ALMANYA'nın Homburg Üniversite Kliniği uzmanları tüm dünyayı etkileyecek bir araştırmaya imza attı. 10 yıl süren araştırma sonucu tüm dünyada yankı uyandırdı. Araştırmayla göre sabah üşenmeyip spor ayakkabılarının bağlarını çekerek, koşuya, yürüşe çıkanlar ya da spor salonlarına gidenler çok daha uzun ve sağlıklı yaşıyor.



YAŞLANMAYI TERSİNE ÇEVİRİYOR



European Journal'da yayınlanan araştırma sonucuna göre sürekli sporun etkisi hücrelere kadar uzanıyor. Vücudun hareket etmesi hücre çekirdeklerindeki telomerlerin uzamasını sağlıyor ve bu sayede yaşlanma sürecini yavaşlatıyor. Telomerler DNA sarmalının ucunda bulunan ve kromozomları koruyan parçalar. Yaşlandıkça bu telomerler kısalıyor. Bu da hücre bölünme sayısını azaltıyor. Yani hücrelerin yenilenme hızı düşüyor. Vücut hızla yaşlanıyor. Düzenli spor ise sadece vücudun sağlıklı kalmasını sağlamakla kalmıyor, telomerlerin uzamasına yol açarak, yaşlanma sürecini geriye çeviriyor.



HAYVANLAR ÜZERİNDE DE DENENDİ



Homburg Üniversite kliniği uzmanları araştırmalarına 10 yıl önce başladı. Klinik araştırmaların yanında hayvanlar üzerinde de deneme yapıldı. Hareketsiz farelerle hareketli hayvanlar kıyaslandı. Koşuyla TRF2 denilen bir proteinin oluştuğu belirlendi. TRF2 ise telomerleri sağlamlaştırıyor.



Araştırma başkanı kardiyololog Ulrich Laufs konuyla ilgili "İnsan vücudu yaşlandıkça kan damarları da yaşlanıyor ve kalp damar hastalıklarına yol açıyor. Yaşlanma süreciyle kalp damar hastalıkları birbirine bağlı. 40 yaşındaki bazı insanlar, eğer sigara içiyor veya başka risk faktörleri de varsa, kan damarları 70 yaşındaki bir insanınki gibi oluyor" dedi.

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