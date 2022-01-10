Alman BioNTech, İngiliz Crescendo Biologics'le kanser tedavisinde iş birliği yapacak - Son Dakika

Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in, kanser ve diğer hastalarına yönelik immünoterapi tedavileri geliştirmek için İngiltere merkezli Crescendo Biologics iş birliği yapacağı bildirildi.

BioNTech ve Crescendo Biologics'den yapılan ortak açıklamada, söz konusu tedavileri bulma iş birliğinin ilk aşamasının 3 yıl süreceği belirtildi.

Açıklamada, BioNTech'in iş birliğiyle ortaya çıkartılacak tüm immünoterapileri tedavilerinin dünya çapında geliştirme ve pazarlama haklarını elinde tutacağının altı çizilerek, Crescendo Biologics'in de ürünlerin satışından lisans ücreti alacağı ifade edildi.

Açıklamaya göre, BioNTech, iş birliği döneminde 40 milyon doları ön ödeme olmak üzere Crescendo Biologics'e 750 milyon dolardan fazla ödeme yapacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BioNTech Üst Yöneticisi (CEO) ve Kurucu Ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, Crescendo'nun platformunun mRNA temelli tedavilerin geliştirilmesi için mükemmel özellikler sunduğunu ve hastalar için çığır açan hassas ilaçlar sunmak için Crescendo ile çalışmaya başlamaktan heyecan duyduklarını belirtti.