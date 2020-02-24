Alman borsasında DAX Endeksi'ni koronavirüs vurdu - Son Dakika
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Alman borsasında DAX Endeksi'ni koronavirüs vurdu

6 saat önce

Almanya'da DAX 30 Endeksi, koronavirüsün yayılmasına ve küresel ekonomiye ilişkin artan endişelerle güne satış ağırlıklı başladı.

Alman borsasında DAX Endeksi'ni koronavirüs vurdu, System.String[]

Almanya'da DAX 30 Endeksi, koronavirüsün yayılmasına ve küresel ekonomiye ilişkin artan endişelerle güne satış ağırlıklı başladı.

DAX 30 Endeksi, haftanın ilk işlem gününde 522 puan ve yüzde 3,9 düşerek 13 bin 56 puana kadar geriledi. DAX 30 Endeksi, TSİ 13.30 itibariyle 13 bin 108 puanda bulunuyordu.

Analistler, koronavirüsün Çin dışında hızla yayılmasının ve neredeyse tüm pazarlarda etkisinin görülmesinin yatırımcıları endişelendirdiğini belirterek, Avrupa'nın dördüncü ve dünyanın sekizinci büyük ekonomisi İtalya'dan gelen virüse ilişkin haberlerin bu endişeleri artırdığını vurguluyor.

Koronavirüsün küreselleşmiş bir ekonominin güvenlik açıklarını ortaya çıkardığını ifade eden analistler, virüsün gelecekte şirketlerin yerel düzeyde üretim yapmasına sebep olabileceğine işaret ediyorlar.

Öte yandan, Uluslararası Hava Taşımacıları Birliği (IATA) koronavirüs nedeniyle küresel hava yolu endüstrisinin 30 milyar dolara yakın kayıp yaşayabileceği uyarısı yaparken, Alman hava yolu firması Lufthansa'nın hisseleri bugün yüzde 7,5 değer kaybederek işlem görüyor.

Koronavirüs, Almanya, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 02:14 Kaynak: AA
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