Son Dakika Haberleri: Alman Büyükelçisi Erdman: "Bu tutuklama bizim için anlaşılabilir değil"
Son Dakika Güncel Alman Büyükelçisi Erdman: 'Bu tutuklama bizim için anlaşılabilir değil' - Son Dakika

Alman Büyükelçisi Erdman: "Bu tutuklama bizim için anlaşılabilir değil"

6 saat önce

Alman Federal Cumhuriyeti Büyükelçisi Martin Erdman, büyükelçilik adına görev yapan avukatın tutuklanmasına ilişkin, "Bu tutuklama bizim için anlaşılabilir değil.

Alman Büyükelçisi Erdman:

Alman Federal Cumhuriyeti Büyükelçisi Martin Erdman, büyükelçilik adına görev yapan avukatın tutuklanmasına ilişkin, "Bu tutuklama bizim için anlaşılabilir değil. Bu nedenle isnat edilen suçların açıklığa kavuşturulması için yoğun girişimlerde bulunuyoruz ve bu konuyu Türkiye'ye karşı müteaddit defalar dile getirdik" dedi.


Alman Federal Cumhuriyeti Büyükelçisi Erdman, büyükelçilik adına görev yapan avukatın tutuklanmasına ilişkin basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Hukuk danışmanları, Ankara Büyükelçiliğimiz için olduğu gibi tüm yurt dışı temsilciliklerimiz için bulunduğumuz ülkenin mevzuatına ilişkin konuları açıklığa kavuşturmak ve daha iyi değerlendirebilmek için önemli muhataplarımızdır. Avukatlar ile diplomatik temsilcilikler arasındaki işbirliği tüm Avrupa'da dış temsilciliklerin görevlerini Viyana Anlaşması'nın hükümlerine göre uyumlu şekilde yerine getirmelerini bağlayan olağan bir uygulamadır. Hukuk danışmanımız, büyükelçiliğimize uluslararası düzeyde olağan ve kanaatimizce yasak olmadığı tartışmasız olan bir destek sağlamıştır. Bu tür bir işbirliğinin engellenmeden mümkün olması gerekir. Bu tutuklama bizim için anlaşılabilir değil. Bu nedenle isnat edilen suçların açıklığa kavuşturulması için yoğun girişimlerde bulunuyoruz ve bu konuyu Türkiye'ye karşı müteaddit defalar dile getirdik" dedi. - ANKARA

Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 03:09 Kaynak: İHA
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