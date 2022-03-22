Alman çelik endüstrisi, Rusya'ya karşı doğal gaz ambargosu konusunda uyardı - Son Dakika
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Alman çelik endüstrisi, Rusya'ya karşı doğal gaz ambargosu konusunda uyardı

22.03.2022 17:31
Alman çelik endüstrisi, Rusya'ya karşı doğal gaz ambargosu konusunda uyardı

Alman Çelik Birliği Başkanı Hans Jürgen Kerkhoff, "Rusya'dan gelen doğal gaz olmadan şu anda çelik üretimi yapılamaz." dedi.

Alman Çelik Birliği Başkanı Hans Jürgen Kerkhoff, " Rusya'dan gelen doğal gaz olmadan şu anda çelik üretimi yapılamaz." dedi.

Kerkhoff, yaptığı açıklamada, Rus doğal gazı ithalatına ambargonun Alman çelik sektörüne olası etkileri konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Çeliğin neredeyse tüm sanayi değer zincirlerinin temel malzemesi olduğunu vurgulayan Kerkhoff, "Bu nedenle Rus gazı ithalatının hemen yasaklanması, sadece çelik endüstrisinde üretimin durmasına değil, aynı zamanda Almanya ve AB'de sanayi üretiminde bir düşüşe yol açacaktır. Rusya'dan gelen doğal gaz olmadan şu anda çelik üretimi yapılamaz." ifadelerini kullandı.

Kerkhoff, Alman hükümetinin doğal gazda Rusya bağımlılığını hızla azaltması ve arz güvenliğine daha fazla odaklanması gerektiğini belirterek, "Ancak güvenli alternatifler olmaksızın Rusya'dan yapılan doğal gaz ithalatının durdurulması, çelik endüstrisindeki şirketler için mevcut durumda kapanma riski oluşturacaktır." dedi.

Bunun doğrudan üretimin durmasına, kısa süreli çalışmaya ve iş kayıplarına yol açacağına işaret eden Kerkhoff, aynı zamanda tedarik sorunlarına yol açacağını vurguladı.

Öte yandan, Almanya, ihtiyacı olan doğal gazın yüzde 55'ini, ham petrolün yüzde 35'ini ve kömürün yüzde 45'ini Rusya'dan alıyor.

Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck, ülkesinin Rus gazından bağımsız hale gelmesi için önemli LNG ihracatçısı olan Norveç ve Katar ile görüşmeler yapıyor.

Habeck, AB tarafından Rusya'dan enerji ithalatının tamamen yasaklanmasına karşı olduğunu belirterek, bunun gelecek kış döneminde arz kıtlığına yol açacağını ve enflasyonu artıracağını savunuyor.

Almanya, Rus doğal gazına bağımlılığı azaltmak için inşa edilecek iki LNG terminalinin 2 yıl içinde faaliyete geçmesini bekliyor. Terminaller, Brunsbüttel ve Wilhelmshaven kentlerinde inşa edilecek. Halihazırda terminali olmayan Almanya, Katar'dan doğrudan LNG sevkiyatı yapamıyor.

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Doğalgaz, Almanya, Alman, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Alman çelik endüstrisi, Rusya'ya karşı doğal gaz ambargosu konusunda uyardı - Son Dakika


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