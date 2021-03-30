Alman çift, 1976 model traktöre aldığı fiyattan fazla masraf ederek hayalini gerçekleştirdi - Son Dakika

Alman çift, 1976 model traktöre aldığı fiyattan fazla masraf ederek hayalini gerçekleştirdi

30.03.2021 14:12
Alman çift, 1976 model traktöre aldığı fiyattan fazla masraf ederek hayalini gerçekleştirdi, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesinde yerleşik yaşayan Alman çift, 18 bin liraya aldığı Türkiye'de üretilen 1976 model traktörü 20 bin lira masraf ederek baştan aşağıya yeniledi ve çalışır hale getirerek traktör hayalini gerçekleştirdi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde yerleşik yaşayan Alman çift, 18 bin liraya aldığı Türkiye'de üretilen 1976 model traktörü 20 bin lira masraf ederek baştan aşağıya yeniledi ve çalışır hale getirerek traktör hayalini gerçekleştirdi. İlçede traktörüyle tur atan çifti görenler ise hayranlıkla baktı.

Kimya mühendisliğinden emekli olan Alman vatandaşı Friedrich Otto Hilbert (64), bir süre önce Alanya'da yerleşik yaşamaya başladı. Hilbert, burada Alman İnes Lehn isimli sevgilisiyle beraber çocukluğundan beri tutkusu olan traktörü bulmak için araştırmalar yaptı. Alman çift, araştırmalar sonucu aradığı traktörü Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşayan engelli bir vatandaşta buldu. Türk yapımı International marka 8 ileri 2 geri vitesli, 35 litrelik mazot deposuna sahip olan traktörü, engelli vatandaştan 18 bin TL'ye alan Hilbert, daha sonra bakımları için Alanya saniyesi sitesine getirdi. Traktör, 20 bin lira masraf ederek baştan 1 aylık süreçte baştan aşağıya yeniledi ve çalışır hale getirdi. Traktörün kırımızı-beyaz renkte olması ve üzerinde bulunan Türk Bayrağı ise dikkat çekti. Hayalini kurduğu traktöre kavuşan Hilbert, sevgilisiyle beraber Alanya turları atmaya başladı. Özellikle merkezde traktörle gezen çifti görenler hayranlıkla bakarken, bazıları ise o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Traktörüne kavuşmak için ustalarla birlikte adeta mesai yaptı

Her gün Alanya sanayi sitesinde ustalarla birlikte adeta mesai yapan Hilbert, traktörleri çok sevdiğini belirterek, hayalinin gerçekleştiğini söyledi. Hilbert, "Traktörler özellikle erkeklerin yakından ilgilendikleri araçlar. Bu da elektronik olmaya antika diye tabir ettiğimiz 1976 model bir araç. Alanya sanayisinde şubat ayından bugüne kadar her gün üzerinde durarak tamiratını yaptırdım" dedi.

"Traktörümü zevk alarak kullanıyorum"

En büyük hayalinin traktör olduğunu ifade eden Hilbert, "Traktörleri çok seviyorum. Yalnızca biraz sesli onun harici hiçbir sıkıntı yok. Traktörümü zevk alarak kullanıyorum" diye konuştu.

"İnsanların durup, şaşırarak bakması çok hoşuma gidiyor"

Alanya'da traktör sürebilme zevkine eriştiği için çok mutlu olduğu belirten İnes Lehn ise şunları söyledi:

"Traktör ehliyetim olduğu için sürme zevkini ise burada tattım. Traktör kullandığım esnada yol boyunca insanlar ilgi duyuyor. İnsanların durup, şaşırarak bakması çok hoşuma gidiyor. Güzel kadınların güzel araçlara ilgisini de Hilbert sayesinde göstermiş oldum. Onun için çok seviyorum." - ANTALYA

Alman çift, 1976 model traktöre aldığı fiyattan fazla masraf ederek hayalini gerçekleştirdi
Alman çift, 1976 model traktöre aldığı fiyattan fazla masraf ederek hayalini gerçekleştirdi
Alman çift, 1976 model traktöre aldığı fiyattan fazla masraf ederek hayalini gerçekleştirdi
Alman çift, 1976 model traktöre aldığı fiyattan fazla masraf ederek hayalini gerçekleştirdi
Alman çift, 1976 model traktöre aldığı fiyattan fazla masraf ederek hayalini gerçekleştirdi
Alman çift, 1976 model traktöre aldığı fiyattan fazla masraf ederek hayalini gerçekleştirdi
Alman çift, 1976 model traktöre aldığı fiyattan fazla masraf ederek hayalini gerçekleştirdi
Alman çift, 1976 model traktöre aldığı fiyattan fazla masraf ederek hayalini gerçekleştirdi
Alman çift, 1976 model traktöre aldığı fiyattan fazla masraf ederek hayalini gerçekleştirdi
Alman çift, 1976 model traktöre aldığı fiyattan fazla masraf ederek hayalini gerçekleştirdi
Alman çift, 1976 model traktöre aldığı fiyattan fazla masraf ederek hayalini gerçekleştirdi
Alman çift, 1976 model traktöre aldığı fiyattan fazla masraf ederek hayalini gerçekleştirdi
Alman çift, 1976 model traktöre aldığı fiyattan fazla masraf ederek hayalini gerçekleştirdi
Alman çift, 1976 model traktöre aldığı fiyattan fazla masraf ederek hayalini gerçekleştirdi

Traktör, Antalya, Alanya, Alman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Alman çift, 1976 model traktöre aldığı fiyattan fazla masraf ederek hayalini gerçekleştirdi - Son Dakika


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