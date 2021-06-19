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Alman çift, 'aşığız' dedikleri Türkiye'ye 11'nci kez geldi - Son Dakika

Alman çift, 'aşığız' dedikleri Türkiye'ye 11'nci kez geldi

19.06.2021 12:48
Alman çift, 'aşığız' dedikleri Türkiye'ye 11'nci kez geldi, System.String[]

ALMANYA'dan karavanla gelen emekli banka müdürü Peter Hayse (63) ve eşi Gabriele Heyse (64), Türkiye'yi adım adım geziyor.

ALMANYA'dan karavanla gelen emekli banka müdürü Peter Hayse (63) ve eşi Gabriele Heyse (64), Türkiye'yi adım adım geziyor. 11'inci kez Türkiye'ye gelen gezilerin kendilerini Türk dostu ve Türkiye aşığı yaptığını söyleyen Peter Heyse, "Türkler gibi konuksever insanlar, dünyanın hiçbir yerinde yok" dedi.

Almanya'nın Saksonya eyaletinin en büyük şehri olan Leipzig'de yaşayan emekli banka müdürü Peter Hayse ve eşi Gabriele Heyse, satın aldıkları karavanla ilk kez 2009 yılında Türkiye'ye geldi. İki çocukları bulunan Heyse çifti, o dönem Avusturya, Macaristan, Sırbistan ve Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye giriş yaptıkları ilk gezilerinde 3 ay boyunca İstanbul, Kocaeli, Bilecik, Eskişehir, Ankara, Nevşehir, Adana, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Van, Bitlis, Ağrı, Erzurum, Bayburt, Gümüşhane, Giresun, Ordu ve Samsun'u gezdi. Samsun'dan direkt olarak İstanbul'a dönerek; geldikleri yol üzerinden Almanya'ya dönen aile, bu gezide Türkiye'yi ve Anadolu insanını tanıdı.

Daha sonra Heyse çifti, 9 kez karavanla bir kez de uçakla Türkiye'yi ziyarete geldi. Her gelişlerinde Anadolu'yu karış karış gezen çift, bu yıl da 21 Mayıs'ta karavanla Leipzig'den yola çıkıp, 25 Mayıs günü Edirne'den Türkiye'ye giriş yaptı. Kocaeli, Adapazarı, Bilecik, Kütahya, Afyon ve Burdur'u gezen çift, Demre'ye ulaştı. Türkiye'ye girişlerinde 10 günlük karantina süreçlerini de Adapazarı'nda daha önce tanıştıkları Mustafa- Aycan Satıroğlu çiftinin evinde geçiren Heyse çifti, daha sonra yolcuklarına devam etti.10 GÜNLÜK KARANTİNA SÜRECİPeter Heyse, "Bu geziler bizi Türkiye ve Türk aşığı yaptı. Demre'ye bu üçüncü gelişimiz. İki yıl önce karavanları ile Almanya'dan gelerek Demre'de tanıştığımız Mustafa Kartal ve Aycan Satıroğlu çiftiyle Demre'de tekrar buluştuk. Edirne'ye girişte 10 gün karantinada kalmamız gerektiği söylendi. Biz de Almanya'da olan Mustafa Kartal'a telefon açık. Onun Adapazarı'ndaki evinde 10 günlük karantina sürecimizi geçirdik" dedi.'DÜNYANIN HİÇBİR YERİNDE YOK'Şu ana kadar Türkiye'nin yüzde 75'ini gezdiklerini aktaran Peter Heyse, "Biz Anadolu'yu geziyoruz. Anadolu insanını tanıyoruz. İlk gelişimizde de Türkiye ve Türkler hakkında hiçbir önyargımız yoktu. 10 kez karavan yolculuğumuzda çok ilginç anılar yaşadık. İnsanlar bizi evine, yemeğe davet etti. Türkler gibi konuksever insanlar, dünyanın hiçbir yerinde yok. Türkiye dışında ilk kez tanıdığı bir insanı evine davet eden bir ulus olduğunu düşünmüyorum" diye konuştu.

Alman Heyse ailesi ve Türk dostları bir süre karavanları ile Demre'de kalacak.


Alman çift, 'aşığız' dedikleri Türkiye'ye 11'nci kez geldi
Alman çift, 'aşığız' dedikleri Türkiye'ye 11'nci kez geldi
Alman çift, 'aşığız' dedikleri Türkiye'ye 11'nci kez geldi

Almanya, Türkiye, Emekli, Banka, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Alman çift, 'aşığız' dedikleri Türkiye'ye 11'nci kez geldi - Son Dakika


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