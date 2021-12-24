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ALMAN ÇİFT ESNAFI DOLANDIRDIĞI İDDİASIYLA YAKALANDI - Son Dakika

ALMAN ÇİFT ESNAFI DOLANDIRDIĞI İDDİASIYLA YAKALANDI

24.12.2021 18:57

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde alışveriş yaptıktan sonra banka hesabından havale yapacağı parayla ödemeyi gerçekleştireceğini söyleyip, aldıklarının ödemeden ayrılan Almanya uyruklu Marcel Mikus (48) ve Ulrike Mikus (43) çifti, esnafın şikayeti sonrası polis tarafından yakalandı.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde alışveriş yaptıktan sonra banka hesabından havale yapacağı parayla ödemeyi gerçekleştireceğini söyleyip, aldıklarının ödemeden ayrılan Almanya uyruklu Marcel Mikus (48) ve Ulrike Mikus (43) çifti, esnafın şikayeti sonrası polis tarafından yakalandı.

Manavgat'ta alışveriş yaptıktan sonra ödemeyi kredi kartıyla yapacaklarını belirten Marcel Mikus ve Ulrike Mikus, POS cihazında kart hatası uyarısı sonrası parayı EFT yaparak ödemeyi teklif etti. Alman çift, ödemeyi hesabından EFT yaparak gerçekleştirdiğini belirterek iş yerlerinden ayrıldı. Bazı esnaf hesabını kontrol ettikten sonra Alman çiftin para göndermediğini fark etti. Dolandırıldığını fark eden bazı esnaf Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Alman çifti şikayet etti. Polisin araştırması sonucu şüphelilerin minibüsü Karaöz mahallesinde sahildeki ormanlık alanda tespit edildi. Polisin gözaltına aldığı Alman çiftin minibüsünün Türkiye'de kalma ve kullanma süresi dolduğu için otoparka çekildiği, iki köpeğinin de Manavgat Belediyesi Hayvan Barınağı'na teslim edildiği belirtildi. Alman çift, polis merkezindeki ifadelerinden sonra adliyeye sevk edildi.

Yapılan araştırmada Alman çiftin, geçen cumartesi günü Hisar Caddesi'ndeki evcil hayvan mağazasından elektronik köpek eğitim tasması aldığı, 500 lira kaparo verip 5 bin 200 lirayı EFT göndereceği bahanesiyle ödemediği belirlendi. Şüphelilerin Manavgat'ta birçok marketten aynı yöntemle gıda ve alkollü ürünler aldığı öğrenildi.

ALMAN ÇİFT ESNAFI DOLANDIRDIĞI İDDİASIYLA YAKALANDI
ALMAN ÇİFT ESNAFI DOLANDIRDIĞI İDDİASIYLA YAKALANDI
ALMAN ÇİFT ESNAFI DOLANDIRDIĞI İDDİASIYLA YAKALANDI

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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: ALMAN ÇİFT ESNAFI DOLANDIRDIĞI İDDİASIYLA YAKALANDI - Son Dakika
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