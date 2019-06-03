Son Dakika Haberleri: Alman çip üreticisi İnfineon ABD'li rakibini 9 milyar avroya satın alıyor
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Alman çip üreticisi İnfineon ABD'li rakibini 9 milyar avroya satın alıyor

1 saat önce

Dünyanın önde gelen çip üreticilerinden Almanya merkezli İnfineon, ABD'li rakibi Cypress Semiconductors'ı 9 milyar avroya satın almak için anlaşma imzaladı.

Alman çip üreticisi İnfineon ABD'li rakibini 9 milyar avroya satın alıyor, System.String[]
Dünyanın önde gelen çip üreticilerinden Almanya merkezli İnfineon, ABD'li rakibi Cypress Semiconductors'ı 9 milyar avroya satın almak için anlaşma imzaladı.
İnfineon'dan yapılan açıklamaya göre, Cypress Semiconductors, Alman şirketin hisse başına 23,85 dolar teklifini kabul etti.
Söz konusu teklif, Cypress Semiconductors'ın hisse fiyatının 15 Nisan ve 28 Mayıs tarihlerindeki 30 günlük fiyat ortalamasının yüzde 46'dan daha fazlasına geliyor.
Açıklamada, satın alma rakamının toplamda yaklaşık 9 milyar dolar olduğu hatırlatılarak satın alma anlaşmasının Cypress Semiconductors'ın hissedarların onayına sunulacağı belirtildi.
Satın almanın gerekli izinlerin alındıktan sonra 2019 sonu veya 2020'nin ilk aylarında tamamlanması bekleniyor.
Açıklamaya göre, satın almanın otomotiv, sanayi ve Nesnelerin İnterneti (IoT) gibi yüksek büyüme hedefli pazarlarda büyük potansiyel oluşturacağı belirtildi.
İnfineon'ın 40 bin 100 bin çalışanı bulunuyor. Frankfurt borsasında hisseleri işlem gören şirketin geçen yıl satış geliri 7,6 milyar dolar olarak kayıtlara geçmişti.
Açıklama sonrasında İnfineon'ın hisseleri yaklaşık yüzde 7 değer kaybederken, Cypress Semiconductors'ın hisseleri de yaklaşık yüzde 26 yükseldi.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 02:10 Kaynak: AA
Söz, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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