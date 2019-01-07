Alman Çocuklarına Bağlama Öğretiyor

Yaklaşık 38 yıldır yaşadığı Almanya'da memleket özlemini gidermek için Anadolu topraklarına ait türkülerden derleme yapıp, albümler çıkaran Şahin Çokbilir, Alman çocuklarına da bu topraklara özgü çalgı olan bağlamayı öğretiyor.

Yaklaşık 38 yıldır yaşadığı Almanya'da memleket özlemini gidermek için Anadolu topraklarına ait türkülerden derleme yapıp, albümler çıkaran Şahin Çokbilir, Alman çocuklarına da bu topraklara özgü çalgı olan bağlamayı öğretiyor.



Gaziantep'te dünyaya gelen ve 10 yaşlarındayken bağlama çalmayı öğrenen Çokbilir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, cura ile müzik hayatına başladığını söyledi. Ortaokul döneminde babasının kendisine aldığı bağlama ile müzik alanındaki yeteneğini geliştirdiğini anlatan Çokbilir, 1980 yılında ailesiyle Almanya'ya göç ettiklerini belirtti.



Üniversite eğitimi için Türkiye'ye geldiğini ve İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi'nde eğitimini gerçekleştirdiğini dile getiren Çokbilir, öğrencilik döneminde de müzikten kopmadığını bildirdi. Üniversiteyi bitirince tekrar Almanya'ya döndüğünü anlatan Çokbilir, Almanya'da birçok yerli ve yabancı müzisyenlerle müzik çalışmaları yaptığını kaydetti.



Yöresinin türkülerini derledi, 5 albüm çıkardı



Gaziantep Fırat Nehri çevresinde yerleşik köylerden türküler, masallar, öyküler, gelenek ve göreneklerle ilgili derlemeler yaptığını aktaran Çokbilir, "Köy türkülerimizin hırsızlar tarafından kullanıldığını, yöremize özgü eserlerin farklı isimler tarafından farklı bir şekilde yorumlandığını gördüm. İnsanlar birinci elden türkünün doğrusunu, hikayesini öğrensin diye derleme yaptım. Türküler ne anlatıyor, nereden gelmiş, kim yazmış çoğu insan bilmiyor. Bunların peşine düştüm." diye konuştu.



Memleket özlemini folklor çalışmaları ve çıkardığı albümlerle giderdiğini anlatan Çokbilir, 1991 yılında "Yunus ile Pir Sultan ile bir gönüle girmek" adlı albümünü yayınladığını söyledi. 2011 yılında derlediği türkülerden oluşan "Köy türküleri 1", 2015'te kendine ait eserlerden oluşan "İnsan", derleme ezgilerden oluşan "Çepni ezgileri" adlı albümleri çıkardığını belirten Çokbilir, geçen yıl da "Su" adlı enstrümantal albümünü yayınladığını kaydetti.



Çokbilir, 1984 yılından bu yana folklor çalışmalarını ise 450 sayfalık bir kitap haline getirdiğini söyledi.



Alman öğrencilerine bağlamayı ve türküleri öğretiyor



Kendisinin Almanya'da, ruhunun ise Anadolu topraklarında yaşadığını ifade eden Çokbilir, "Kendim gurbet elde, gönlüm sılada. Beni ben yapan bu kültürün kaynağı Anadolu toprakları. Hayat koşulları gereği yurt dışında yaşıyorum ama özümü unutmuyorum. Sağlığım el verdiği sürece kendi topraklarımın türkülerini derlemeye devam edeceğim." değerlendirmesinde bulundu.



Türk kültürünü yaşadığı Almanya'da da yaymaya çalıştığını aktaran Çokbilir, Anadolu topraklarına ait olan bağlamayı, Alman çocuklarına öğrettiğini belirtti.



Onlara bağlama konusunda özel ders verdiğini dile getiren Çokbilir, "Almanya'da bağlamaya karşı ilgisi olan çocuklar var. Arkadaşlarımız bağlamayı merak ediyorlar ve çocuklarının da bu sanatı öğrenmesini istiyorlar. Bugüne kadar çok sayıda öğrenciye bağlama çalmayı öğrettim, bazı öğrencilerim anneleri ya da babaları ile derslere katılıyorlar, onlar da öğreniyor." ifadesini kullandı.



Ayrıca Çokbilir, Alman ve Türk çocuklarına Anadolu topraklarına ait türküleri de öğrettiğini sözlerine ekledi.

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